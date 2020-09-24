Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz’in Rio Ave takımıyla karşı karşıya geliyor. Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK’a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi’nde ilerlemek için yarınki karşılaşmaya çıkacak. Rio Ave ise 2. ön eleme turunda Bosna Hersek’in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı. Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 15 kez karşılaşan Siyah- Beyazlı ekip, bunların sadece 3’ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan Kartal, 5 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Portekiz temsilcilerine 19 gol atan takım, kalesinde 23 gol gördü.

BEŞİKTAŞ - RİO AVE CANLI

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Beşiktaş - Rio Ave ilk 11'ler:

BEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Lens, Ljajic, Boyd, Güven Yalçın

RIO AVE: Kieszek, Reis, Borevkovic, Pinto, Santos, F. Augusto, Tarantini, Geraldes, Piazon, Moreira, Carlos Mane

Beşiktaş - Rio Ave maçı hangi kanalda?

Vodafone Park’taki karşılaşma saat 20.00’de başladı ve D-Smart 20. Kanal'dan canlı yayınlanıyor. Ayrıca Beşiktaş Rio Ave maçının misli.com uygulamasından da canlı olarak izleyebileceksiniz. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert’in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Kazanan play-off turuna yükselecek

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA’nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off’ta İtalya’nın Milan ve Norveç’in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul’da karşılaşacak.

Sergen Yalçın yine yok

Süper Lig’deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yer alamayacak. Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı. N’Koudou ve Oğuzhan Özyakup takımla çalışmalara başladı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N’Koudou ve Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı. Hazırlık maçında sakatlanan N’Koudou, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı. Trabzonspor mücadelesinde aynı durumu yaşayan Oğuzhan ise Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında yer alamamıştı.

MURAT ŞAHİN: TURU ATLAMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, takımının UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yapacağı karşılaşmanın zor geçeceğini ve iyi hazırlanarak turu atlamak istediklerini söyledi.

Şahin, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, turu geçmek için tek maçlık bir mücadele vereceklerine dikkati çekerek, "Önem verdiğimiz, iyi hazırladığımızı düşündüğümüz bir maça çıkacağız. Rakibin son 4 maçını izledik. Saygı duyulması gereken ekip, farkındayız. Seyircimizden yoksun sahaya çıkacağız, buna rağmen içeride oynamanın az da olsa avantajı var. Bunu kullanmak istiyoruz." dedi.

Rio Ave’nin geçen sezon Portekiz liginde topa en çok sahip olan takımlardan biri olduğunu vurgulayan Şahin, "Az gol yiyen, birlikte oynamaya çalışan, iyi bir takım. Bunun bilinciyle hazırlıkları tamamladık. Hazırlıkları tamamlayıp yarın turu geçen taraf olmak istiyoruz." diye konuştu.

Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Şahin, "Yarın kullanma imkanı olmayan Atiba var. Ufak ağrıları olduğunu bize söyledi. N’Koudou da iki gündür antrenmanlara çıkıyor. Bir süredir bizimle değildi. De Souza’nın da hem evrak işlemleri sürüyor hem de hazırlık dönemi devam ediyor. Kesin kullanmayacağımız oyuncular bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon başı itibarıyla takımdaki eksikleri gördüklerini kaydeden Şahin, "Bunun analizlerini de yapıyoruz. Hemen bir iki maçta bunlar çözülecek şeyler değil. Oyuncular azimle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

MARIO SILVA: ŞANSLARI YÜZDE 50 OLARAK GÖRÜYORUM

Portekiz ekibi Rio Ave’nin teknik direktörü Mario Silva, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi. Silva, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen basın toplantısında Beşiktaş’ın çok önemli bir kulüp olduğunu belirterek, "Futbol içindeki herkes bu maçları taraftarla beraber oynamak ister. Kesinlikle Beşiktaş da taraftarıyla oynamak istiyordur. Fakat bunun bizim için avantaj olacağını düşünmüyorum. Sonuçta bu bir final maçı. Şansları yüzde 50 yüzde 50 olarak görüyorum." diye konuştu.

İstanbul’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Portekizli çalıştırıcı, "Çok önemli bir maça çıkacağız yarın ama elemizden geleni yapıp gruplara kalmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kısa dönemde çok fazla maça çıkmalarının oyuncular üzerinde yorgunluk gösterip göstermeyeceğinin sorulması üzerine Silva, "Evet ama ona göre çalışıyoruz biz. İdmanları ona göre yapıyoruz. Her futbolcudan maksimum performans almaya çalışıyorum. Maçlara bakarsak da fiziksel olarak ikinci yarılarda düşmediğimizi görebilirsiniz. Sonuç almaya odaklı oynuyoruz, o yüzden problem olduğunu, yorgunluk olduğunu söyleyemem şu an için." değerlendirmesinde bulundu.





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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu eşleşmeleri

BEŞİKTAŞ (Türkiye) – Rio Ave (POR) / AC Milan (ITA) – Bodo/Glimt (NOR)

Willem II (NED) – Rangers (SCO) / GALATASARAY (Türkiye) – Hajduk Split (CRO)

Rosenborg (NOR) – ALANYASPOR (Türkiye) / Mura (SVN) – PSV Eindhoven (NED)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) – Motherwell (SCO) / Viktoria Plzen (CZE) – Sonderjyske (DEN)

St. Gallen (SUI) – AEK Athens (YUN) / Wolfsburg (GER) – Desna Chernihiv (UKR)

Basel (SUI) – Anorthosis (Güney Kıbrıs) / CSKA – Sofia (BUL)-B36 (FRO)

Sporting CP (POR) – Aberdeen (SCO) / LASK (AUT) – Dunajska Streda (SVK)

Charleroi (BEL) – Partizan (SRB) / Apollon Limassol (Güney Kıbrıs) – Lech (POL)

Kopenhang (DEN) – Piast Gliwice (POL) / Rijeka (CRO)-Kolos Kovalivka (UKR)

Malmö (SWE) – Lokomotiva Zagreb (CRO) / Granada (ESP) – Locomotive Tbilisi (GEO)

Shkendija (MKD) – Tottenham (ENG) / Rostov (RUS) – Maccabi Haifa (ISR)

FCSB (ROU) – Slovan Liberec (CZE) / APOEL (Güney Kıbrıs) – Zrinjski (BIH)

Standard Liege (BEL) – Vojvodina (SRB) / Fehervar (HUN) – Reims (FRA)