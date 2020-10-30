Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ligde 6 maçta 5 galibiyet ve bir yenilgi alan Galatasaray, ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik Beşiktaş HDI Sigorta ise 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde derbi nefesleri kesecek... Ligin 7. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Ligde 6 maçta 5 galibiyet ve bir yenilgi alan Galatasaray, 6'da 6 yapan Fenerbahçe'nin arkasında ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik Beşiktaş HDI Sigorta ise 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.
Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki mücadele saat 17.30’da başlayacak. Kritik mücadele Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.