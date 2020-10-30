Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde derbi nefesleri kesecek... Ligin 7. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Ligde 6 maçta 5 galibiyet ve bir yenilgi alan Galatasaray, 6'da 6 yapan Fenerbahçe'nin arkasında ikinci sırada bulunuyor. Bir maçı eksik Beşiktaş HDI Sigorta ise 2 galibiyet ve 3 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’ndeki mücadele saat 17.30’da başlayacak. Kritik mücadele Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.