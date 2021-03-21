Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, 31. hafta maçında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Galatasaray’ın Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı mağlubiyet siyah-beyazlı ekip için derbiyi daha da önemli hale getirdi. Siyah-beyazlı ekip, derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray’la puan farkını 5’e, Fenerbahçe ile de 8’e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek. Ligde oynadığı son karşılaşmada sahasında Gençlerbirliği’ne yenilen sarı-lacivertliler, derbiyi kazanarak zirve yarışına tutunmak istiyor. Fenerbahçe, haftaya lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde 58 puanla 3. sırada giriyor.

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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakika ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe ilk 11'ler (BJK - FB kadrolar):

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Szalai, Serdar, Caner, İrfan Can, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta

Erol Bulut plânı yaptı: Savun ve saldır

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş karşısında sabırlı bir oyun ortaya koyup hem 3 puanı almayı hem de şampiyonluk yarışında taşları yerinden oynatmayı planlıyor. Galatasaray'ın kaybettiği haftada Bulut, 63 puanlı lider Kara Kartal'ı devirerek puan farkını azaltarak 61 puanlı Cim Bom'u yakalamayı hedefliyor. Oyunda hücumun sorumluluğunu Pelkas'a vermesi beklenen tecrübeli çalıştırıcı, savunmayı organize etme işini Luiz Gustavo'ya teslim edecek. Valencia ve Osayi ile kanatları etkili kullanmak isteyen Bulut, takımından sabırlı bir oyunla Beşiktaş'ı kendi alanına çekmesini hedefliyor. Rakibin hücum ederken arkada oluşacak boşluklardan faydalanmak isteyen deneyimli teknik adam, kontrollü oyun anlayışından da vazgeçmeyecek.

'Başka çaremiz yok'

Gençlerbirliği yenilgisinin izlerini kolayca silebileceklerinin altını çizen Bulut, "Her türlü kaos ortamını geride bıraktık. Futbolcularım bu maçın önemini hafta içindeki idmanlarda kavradı. Geriye dönüşü olmayan bir yola girdik. Beşiktaş karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok. Disiplini elden bırakmadan sahada sadece futbolu ve kazanmayı düşüneceğiz. Olası bir galibiyetin bizi nerelere taşıyacağını herkes görecek" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın taktiği belli: Başla ve vur!

Süper Lig’de 63 puanla lider konumunda bulunan Beşiktaş, 6 maçtır kazanarak yoluna devam ediyor. Kara Kartal, bu akşam Fenerbahçe karşısında da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de Galatasaray’ın kaybettiği haftada ezeli rakipleriyle puan farkını daha da açmayı istiyor.

90 dakika boyunca...

Mevcut puan durumunda iki maç eksikle Galatasaray’ın 2, bir maç eksikle Fenerbahçe’nin 5 puan önünde olan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını bu mücadeleye mutlak zafer için hazırladı. Her zamanki gibi ilk düdükten itibaren atak bir futbolla sahaya çıkacak olan Siyah- Beyazlılar, sezonun ilk yarısındaki gibi bulacağı erken gollerle oyunun hakimiyetini ele geçirip zafere ulaşmayı planlıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’le oynadıkları karşılaşmanın 2-0’dan uzatmalara gitmesinden ders almaları gerektiğini hafta boyunca oyuncularına anlatan Sergen Yalçın, takımından 90 dakika boyunca dominant futbol istedi.