Beşiktaş , UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında yıldızlar topluluğu Borussia Dortmund'u Vodafone Park'ta ağırlıyor. Son olarak 2017-18 sezonunda Devler Ligi'nde boy gösteren Beşiktaş, puan rekoru kırıp grubunu lider tamamlamış ve Türk futbol tarihine geçmişti. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 20 bin taraftarın olacağı dev maçı galibiyetle tamamlamanın ve muhteşem bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan, Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bu mücadelede forma giyemeyecek.

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Beşiktaş-Borussia Dortmund ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşma dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanacak. Dev maçın canlı takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Beşiktaş-Borussia Dortmund 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef de Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund : Kobel, Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Bellingham, Brandt, Reus, Malen, Haaland

Gözler Pjanic ve Batshuayi’de olacak

Dev maçta gözler, Beşiktaş’ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi’nin üzerinde olacak. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyen Pjanic, mücadelede siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor.

3 sezon sonra Şampiyonlar Ligi’nde

2017-2018 sezonunda katıldığı son Şampiyonlar Ligi macerasında son 16 turuna yükselen Beşiktaş, Alman ekibi Bayern Münih’e ilk maçta 5-0, İstanbul’daki rövanşta da 3-1 yenilerek Devler Ligi’nden elenmişti. Beşiktaş daha sonraki 3 sezonda Şampiyonlar Ligi’nde yer alamadı. Siyah Beyazlı ekip geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda Yunan ekibi PAOK’a 3-1 yenilerek turnuvaya ön eleme aşamasında veda etmişti.

Vodafone Park’ta 20 bin taraftar!

Siyah-Beyazlılar’ın Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında bu akşam Borussia Dortmund’u Vodafone Park’ta ağırlayacağı karşılaşma öncesinde taraftar görevini yaptı. 175 TL ile 1600 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan yaklaşık 18 bin biletin tamamının satıldığı öğrenildi. Pandemi koşulları sebebiyle 41 bin 903 kişilik stadyumun sadece yarısını aktive edebilen yönetim, bu sezon ilk kez bir maçta tüm biletlerin satıldığını açıkladı. 18 bin bilete ek olarak localar ve davetliler de eklendiğinde bu akşam Vodafone Park’ta 20 bin civarında futbolseverin olması bekleniyor. Vodafone Park’ın yarı kapasitesinin satışa açılmasına rağmen Beşiktaş’ın bilet satışlarından yaklaşık 10 milyon TL’yi kasasına koyduğu belirtildi.

Dortmund 6 eksikle geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında bugün Beşiktaş ile karşılaşacak Almanya’nın Borussia Dortmund takımı, dün İstanbul’a geldi. Almanya’nın Dortmund kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen kafile, buradan konaklayacağı otele geçti. Dortmund’da Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schulz ve Schmelzer, kadroda yer almadı. Öte yandan Dortmund’un sosyal medya hesabından “Merhaba Beşiktaş” mesajı paylaşıldı. Beşiktaş da bu mesaja, Almanca “Hoş geldiniz” şeklinde karşılık verdi.