Bayramlarda Allah'ın rahmet ve bereketi, toplumun birlik ve beraberliği artar. Bayram sabahında sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra bayram namazı kılınır. Kurban bayramında bayram namazı kılındıktan sonra kurban kesilir. Milyonlarca mümin bir bayram sabahında daha cemaatle birlikte bayram namazını eda edebilmek için yollara düşecek. Her ilde bayram namazı saati değişiyor. Cuma namazı farz olan kişilere, bayram namazı kılmak vaciptir. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda, pandemi sebebiyle camilerde bayram namazı kılınamamıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa gibi büyükşehirler de dahil olmak üzere Kurban Bayramı’nda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini yayınladı. İşte 2020 Kurban bayramı namazı saatleri…

Bayram namazı saat kaçta?

Adana bayram namazı saati: 06:15

Adıyaman bayram namazı saati: 06.01

Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:31

Ağrı bayram namazı saati: 05:39

Aksaray bayram namazı saati: 06:17

Amasya bayram namazı saati: 06:06

Ankara bayram namazı saati: 06:19

Antalya bayram namazı saati: 06:33

Ardahan bayram namazı saati: 05:38

Artvin bayram namazı saati: 05:41

Aydın bayram namazı saati: 06:43

Balıkesir bayram namazı saati: 06:40

Bartın bayram namazı saati: 06:18

Batman bayram namazı saati: 05:50

Bayburt bayram namazı saati: 05:49

Bilecik bayram namazı saati: 06:30

Bingöl bayram namazı saati: 05:51

Bitlis bayram namazı saati: 05:45

Bolu bayram namazı saati: 06:23

Burdur bayram namazı saati: 06:34

Bursa bayram namazı saati: 06:34

Çanakkale bayram namazı saati: 06:45

Çankırı bayram namazı saati: 06:15

Çorum bayram namazı saati: 06:10

Denizli bayram namazı saati: 06:38

Diyarbakır bayram namazı saati: 05.53

Düzce bayram namazı saati: 06:24

Edirne bayram namazı saati: 06:41

Elazığ bayram namazı saati: 05:56

Erzincan bayram namazı saati: 05:53

Erzurum bayram namazı saati: 05:46

Eskişehir bayram namazı saati: 06:29

Gaziantep bayram namazı saati: 06:06

Giresun bayram namazı saati: 05:55

Gümüşhane bayram namazı saati: 05:52

Hakkari bayram namazı saati: 05:40

Hatay bayram namazı saati: 06:13

Iğdır bayram namazı saati: 05:35

Isparta bayram namazı saati: 06:32

İstanbul bayram namazı saati: 06:33

İzmir bayram namazı saati: 06:45

Kahramanmaraş bayram namazı saati: 06:45

Karabük bayram namazı saati: 06:18

Karaman bayram namazı saati: 06:23

Kars bayram namazı saati: 05:37

Kastamonu bayram namazı saati: 06:13

Kayserispor bayram namazı saati: 06:11

Kırıkkale bayram namazı saati: 06:17

Kırklareli bayram namazı saati: 06:38

Kırşehir bayram namazı saati: 06:15

Kilis bayram namazı saati: 06:08

Kocaeli bayram namazı saati: 06:29

Konya bayram namazı saati: 06:24

Kütahya bayram namazı saati: 06:32

Malatya bayram namazı saati: 06:00

Manisa bayram namazı saati: 06:43

Mardin bayram namazı saati: 05:52

Mersin bayram namazı saati: 06:18

Muğla bayram namazı saati: 06:42

Muş bayram namazı saati: 05:47

Nevşehir bayram namazı saati: 06:14

Niğde bayram namazı saati: 06:16

Ordu bayram namazı saati: 05:57

Osmaniye bayram namazı saati: 06:11

Rize bayram namazı saati: 05:47

Sakarya bayram namazı saati: 06:27

Samsun bayram namazı saati: 06:03

Siirt bayram namazı saati: 05:47

Sinop bayram namazı saati: 06:06

Sivas bayram namazı saati: 06:03

Şanlıurfa bayram namazı saati: 06:00

Şırnak bayram namazı saati: 05:45

Tekirdağ bayram namazı saati: 06:39

Tokat bayram namazı saati: 06:04

Trabzon bayram namazı saati: 05:50

Tunceli bayram namazı saati: 05:54

Uşak bayram namazı saati: 06:35

Van bayram namazı saati: 05:40

Yalova bayram namazı saati: 06:32

Yozgat bayram namazı saati: 06:12

Zonguldak bayram namazı saati: 06:21

Bayram namazı nasıl kılınır?

Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.

Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.

Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.