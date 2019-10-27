Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İşte 11'ler)
Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak olan Trabzonspor, lider Alanyaspor’un puan kaybettiği haftada kazanarak zirveye ortak olmak istiyor. Başakşehir ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Trabzonspor maçında devam ettirmenin peşinde. Peki, Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Trabzonspor'un 11'i belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlığı nedeniyle son dakikada kadrodan çıkartılan Sturridge, yeniden formasına kavuştu. Başakşehir'in de sahaya çıkacağı 11 belli oldu.
Süper Lig'de 9. haftanın kapanış mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son üç maçından da galip ayrılarak zirve yarışında iddialı konuma gelen Trabzonspor bu maçı kazanarak hem galibiyet serisini sürmeyi, hem de lider Alanyaspor ile puanını eşitleyerek zirveye ortak olmayı hedefliyor. Başakşehir ise güçlü rakibi karşısında kazanarak zirve yolunda bu önemli üç puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Başakşehir 11'i: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli
Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Kamil Ahmet, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
Başakşehir - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
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Başakşaher ile 23. randevu...
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 23’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Başakşehir’in ise 7 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 6 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 36 gol atarken, kalesinde 26 gol gördü.