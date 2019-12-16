Başakşehir, Süper Lig’in 15. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 3 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Denizli deplasmanında aldığı beraberlikle sona eren Turuncu-Lacivertli takım, son 12 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. İstanbul temsilcisi, haftaya 26 puanla dördüncü sırada girdi. Okan Buruk yönetimindeki Başakşehir, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’ı deplasmanda yenerek grubundan lider çıkmayı başarmış ve son 32 turuna adını yazdırmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan’ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Mahmut Tekdemir ve Robinho’nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Süper Lig’de son 7 maçında galibiyet alamayan ve yalnızca 2 puan toplayabilen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor ise 14 puana sahip ve eksiksiz.

Başakşehir - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Başakşehir - Konyaspor muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan, Aleksic, Elia, Visca, Crivelli

Konyaspor: Serkan, Skubic, Anicic, Selim, Ferhat, Jonsson, Volkan, Milosevic, Ömer Ali, Miya, Bajic