Bahar Çağlar: Film teklifi aldım

İşte Bahar Çağlar'ın röportajından önemli kısımları:

“Bir iki tane filmde, kısa da olsa rol teklifi aldım. Ama A milli takım çalışma dönemine denk geldiği için senaryoları okuyamadan reddetmek zorunda kaldım. Yapımcılardan özür diliyorum ama basketbol için daha yapacak çok şeyim var. Konsantrasyonum tamamen kariyerime odaklı. Ancak ileride neden olmasın? Bunun hayalini kurmadım desem yalan olur. Bakalım ilerde neler olacak?”

“Beşiktaş’ın isminin geçtiği her yerde başarı şansı yüksek olur. Gerek Aziz abi gerekse de takım arkadaşlarım kenetlenmiş durumdayız. Sonuna kadar mücadele edeceğimizden taraftarlarımız emin olmalı. Sezonu en iyi yerde bitirip ligin sonunu da güzel tamamlayacağıza eminim.”

“Ben aslında savunmaya ve ribaund’lara bu sene odaklanmış değilim. Kariyerim boyunca bu ikisine fazlasıyla odaklıyım. Bu sene daha da çok yöneldiğim doğrudur. Ancak maç içinde pozisyon gereği düzende değişiklikler olabiliyor. O gün kim daha sıcaksa ona topu aktarmak en mantıklısı. Ancak ben savunmada daha mücadeleci biriyim. “Hücum maç kazandırır, savunma şampiyonluk” felsefesine çok inanan biriyim.”

“Milli takım artık bir marka oldu. Özellikle Avrupa Şampiyonaları’nda hep ilk dördü ve daha yukarısını hedefleyen bir takım olduk. Bu konuda da şansımızı kendimiz yaratıyoruz galiba. Çok iyi dereceler aldık. Umuyorum daha da iyisini yapacağız. Ceyhun Abi, milli takımı iyi tanıyan bir isim. Kesinlikle en doğru isimlerden biri. Milli takımla başarı kazanmış önemli bir koç. Umuyorum onunla da büyük başarılar kazanacağız.”