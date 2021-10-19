Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonucu merakla beklenen karşılaşması, B Grubu’nda oynanacak. Grubun iki favori takımı, kozlarını İspanya’nın başkenti Madrid’de paylaşacak. 4 puanla ikinci sırada yer alan ev sahibi Atletico’da Cunha ve Gimenez sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek, Savic de kart cezalısı. 6 puanlı lider konuk Liverpool’da Thiago ve Elliott’ın sakatlıkları devam ediyor. İki takım daha önce 4 kez karşılaştı, Atletico 2 kez kazandı, 2 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. İspanyollar’ın 6 golüne galibiyeti bulunmayan İngilizler, 4 golle karşılık verdi. Grubun diğer karşılaşmasında puanı bulunmayan İtalya’dan Milan, yine aynı saatte Portekiz’de, 1 puanlı Porto’ya konuk olacak.

Atletico Madrid-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Wanda Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid-Liverpool maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Atletico Madrid-Liverpool muhtemel 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Kondogbia, Hermoso, Lemar, Koke, Paul, Carrasco, Felix, Suarez

Liverpool: Alisson, Arnold, Matip, van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Milner, Mane, Salah, Firmino

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19 Ekim Salı:

19.45 Beşiktaş - Sporting Lizbon (Portekiz)

19.45 Club Brugge (Belçika) - Manchester City (İngiltere)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Milan (İtalya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Sheriff (Moldova)

20 Ekim Çarşamba:

19.45 Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

19.45 Salzburg (Avusturya) - Wolfsburg (Almanya)

22.00 Benfica (Portekiz) - Bayern Münih (Almanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Atalanta (İtalya)

22.00 Young Boys (İsviçre) - Villarreal (İspanya)

22.00 Lille (Fransa) - Sevilla (İspanya)

22.00 Zenit (Rusya) - Juventus (İtalya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)