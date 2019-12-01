La Liga'nın 15. haftasında Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Ev sahibi 25 puanla 6. sırada bulunurken Katalan ekibi ise 28 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu sezon adeta beraberlikler takımı haline gelen Atl. Madrid ligdeki 14 maçın 7’sinden bir puanla ayrıldı. Son olarak Granada deplasmanından 1-1’le dönen Simeone’nin ekibi hafta arasında Juventus’a karşı 1-0 kaybetse de gruptan çıkma şansını son maça taşıdı. Vrsaljko, Savic, Diego Costa ve Jimenez sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek oyuncular.

Bu haberi de okudular (ÖZET) Atletico Madrid - Barcelona maç sonucu: 0-1

Kasım ayı başındaki Levante yenilgisiyle serisi sekteye uğrayan Barcelona, son iki maçında Celta Vigo ve Leganes karşısında kazanarak yeni bir seri başlatma uğraşında. Hafta içi Dortmund karşısında da 3-1 galip gelen Katalan temsilcisi Şampiyonlar Ligi’nde grubu lider bitirmeyi garantiledi, Inter deplasmanına rahat gidecek. Semedo ve Dembele’nin sakatlıkları sürerken Jordi Alba’nın da olmayacağı dün açıklandı. Sergio Busquets kart cezalısı.





Atletico Madrid - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Dev mücadele Spor SMART ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Atletico Madrid - Barcelona ilk 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Felipe, Hermoso, Saul, Correa, Herrera, Thomas, Koke, Joao Felix, Morata

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Junior Firpo, Rakitic, De Jong, Arthur, Messi, Suarez, Griezmann