Galatasaray Doğa Sigorta, 7DAYS EuorCup D Grubu’nun 5. haftasında Polonya’nın Asseco Gdynia takımına konuk olacak.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonuna iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı takım, geride kalan 4 haftada 3 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Galatasaray, üçer galibiyeti ve birer yenilgisi bulunan İspanya temsilcisi Unicaja Malaga ile Polonya ekibi Asseco Arka’nın önünde haftaya averajla lider girdi. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandan galibiyetle dönerek liderliğini sürdürmenin peşinde.

Asseco - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 22.00’de Gdynia Arena’da oynanacak olan mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray liderlik koltuğunda

Galatasaray Doğa Sigorta, şu ana kadar 7DAYS EuroCup D Grubu’nda oynadığı 4 mücadelede aldığı 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile birinci sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılı ekip, oynadığı son 7DAYS EuroCup mücadelesinde Buducnost VOLI ile karşılaştı. Sahadan 84-83’lük galibiyet ile ayrılan Cim Bom'da Greg Whittington 20 sayı ile en skorer isim olurken Zach Auguste 18, Aaron Harrison 13, Ben Moore 12 sayılık katkıda bulundu.

Oynadığı son resmi karşılaşmada Fenerbahçe Beko’yu ağırlayan Galatasaray, rakibini 83-64’lük skor ile mağlup etti. Sarı Kırmızılı ekipte 20 sayı ile oynayan Greg Whittington en skorer isim olurken 17 sayı ile oynayan Tai Webster ve 14 sayı üreten Aaron Harrison çift haneli skor üreten diğer oyuncular oldu.

Dişli rakip Asseco

Rakip Asseco Gdynia, 7DAYS EuroCup D Grubunda oynadığı 4 karşılaşmadan 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile ayrıldı ve üçüncü sırada bulunuyor. Grupta oynadığı son karşılaşmada Dolomiti Energia Trento ile karşılaşan Asseco Gdynia, rakibini 80-91 mağlup etti. 17 sayı ile oynayan Ben Emelogu takımı adına en skorer isim olurken 15 sayı ile Leyton Hammonds, 14 sayı ile Devonte Upson, 12 sayı ile Krzysztof Szubarga ve Bartlomiej Woloszyn çift haneli skor üreten diğer isimler oldu.

Asseco Gdynia, Polonya Ligi’nde oynadığı 3 karşılaşmada aldığı 3 galibiyet ile ikinci sırada bulunuyor.