Ankaragücü Mustafa Kaplan ile yolları ayırdı

Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz ile teknik direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz."

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