Ankaragücü Mustafa Kaplan ile yolları ayırdı

Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı.

21 Ocak 2020, Salı 18:28 Son Güncelleme:
- A +
Ankaragücü Mustafa Kaplan ile yolları ayırdı

Ankaragücü, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz ile teknik direktör Mustafa Kaplan arasında yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Teknik direktör Mustafa Kaplan ve ekibine, kulübümüze vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki sportif hayatlarında başarılar dileriz."

Bu haberi de okudularLüleburgazspor'dan sonra Kırklarelispor! Türkiye Kupası'nda tarih..

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...