Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague'in 29. maç döneminde İspanya’nın Valencia ekibini konuk edecek. Anadolu Efes, geçen hafta Yunanistan temsilcisi Olympiakos karşısında elde ettiği galibiyetle normal sezonu ilk 4’te tamamlamayı ve Play-Off’ta ev sahibi olma avantajını garantilemişti. Euroleague'de Anadolu Efes, 24 galibiyet ve 4 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Ligde 12 galibiyet ve 16 yenilgisi olan Valencia ise averajla 10. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İspanya’da oynanan maçı Anadolu Efes, 83-78’lik skorla kazanmıştı.

Anadolu Efes, Valencia maçına 1990’lı yılların tasarım dinamiklerinden esinlenilerek üretilen konsept formayla çıkacak.

Anadolu Efes - Valencia maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, beIN Sports Haber'den naklen yayımlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Avrupa’daki 687. maç

Anadolu Efes, Valencia maçıyla Avrupa kupalarındaki 687. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı karşılaşmada 388 galibiyet ve 298 mağlubiyet yaşadı. Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde ise bugüne dek oynadığı 438 müsabakada 231 galibiyet ve 207 yenilgi gördü. Lacivert-beyazlı takım, Valencia ile daha önce Avrupa kupalarında oynadığı 7 maçın 4’ünü kazanırken, 3’ünde berabere kaldı.

Ataman: "Kazanmak için sert ve tempolu oynamamız gerekiyor"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Valencia’nın özellikle boyalı alanda iyi oynadığını belirterek, "Valencia özellikle pota altında Bojan Dubljevic, Mike Tobey ve Maurice Ndour ile sert bir takım. Hücumda top paylaşımını iyi ve tempolu yapan tehlikeli bir ekip. Oyun disiplininden hiç kopmuyorlar. Kazanmak için mutlaka sert ve tempolu bir oyun oynamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı basketbolcu Alex Peters ise Valencia’nın play-off hedefi olduğunu hatırlatarak, "Evimizde oynayacağımız bu maçta savunmada da hücumda da hazır olmalıyız. Normal sezonu ilk sırada tamamlamak istiyoruz ve çok iyi konsantre olacağız. Umuyorum ki yine tribünlerde boş yer kalmayacak. Taraftarlarımız bize müthiş bir enerji veriyor. Biz de kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Efes, 90’lı yılların nostaljisiyle çıkacak

Anadolu Efes, bu maçta 90’lı yılların esintisiyle mücadele edecek. Anadolu Efes Kulübünden yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım, 1990’lı yılların tasarım dinamiklerinden esinlenilerek üretilen konsept formayla sahada yer alacak.

Formalar, basketbolseverler için satışa da sunulacak. Taraftarlar, sınırlı sayıdaki formaları salon içerisindeki Sportive standından temin edebilecek.

Anadolu Efes’in 1996’da kazandığı ve Türkiye’nin kulüpler düzeyinde basketboldaki ilk başarısı olan Koraç Kupası da maç günü Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki yerini alacak. Kupa, basketbolseverlerin fotoğraf çekebilmeleri için fuaye alanında bulunacak.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki fuaye alanı ise 90’lar sokağı ile Anadolu Efes taraftarlarının uğrak yeri olacak. Bu sokakta 90’lı yılların en büyük eğlenceleri basketbolseverleri bekleyecek. Taraftarlar, 90’lar sokağında; playstation classic, atari makineleri, langırt, hava hokeyi ve basketbol şut makinesinin yanı sıra sek-sek, hulahop, taso, oyuncu kartları ve ip atlama alanlarını ziyaret edebilecek.

Taraftarlar, ayrıca 90’lı yılların en akılda kalan müzikleriyle dolu bir akşam yaşayacak.



