TFF 1. Lig'de son 2 haftaya Play-Off hattının 2 puan gerisinde 51 puanla 7. sırada giren Altay, zirve takipçisi Erzurumspor'u konuk edecek. Erzurumspor maçından beraberlikle ayrılması durumunda ilk 6 şansını matematiksel olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya olan siyah-beyazlılar, sahadan 3 puanla ayrılarak Play-Off iddiasını son haftaya taşımak istiyor. İzmir ekibi kazanarak iç sahada 8'de 8 yapmayı hedefliyor. Puan cetvelinin ilk iki sırasındaki takımların doğrudan Süper Lig’e yükseleceği, diğer 4 ekibin de play-off oynayacağı TFF 1. Lig’de, lider Hatayspor’un 4 puan gerisinde 56 puanla ikinci sırada yer alan Erzurum temsilcisi ise kalan haftalarda puan kaybı yaşamak istemiyor.

Altay - Erzurumspor maçı canlı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

17.30'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. beIN SPORTS MAX HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Altay, rakibini gol silahlarıyla aşmaya çalışacak

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda Süper Lig hedefine ulaşmak için elindeki ipleri rakiplerine kaptıran Altay, ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan Erzurum temsilcisinin savunmasını gol silahlarıyla aşmaya çalışacak. Ligde 21 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Portekizli santrfor Marco Paixao, siyah-beyazlıların yine en önemli kozu olacak. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Yılmaz'ın yerine Putsila'nın ilk 11'de oynaması bekleniyor. Kappel'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Erzurumspor, taraftarını tekrar mutlu etmenin planlarını yapıyor

Konuk ekip, Süper Lig iddiası bulunan 55’er puana sahip Adana Demirspor ve Bursaspor, 54 puandaki Akhisarspor, 53 puanlı Fatih Karagümrük ve 51 puanlı Altay’ın önünde yer alarak taraftarını tekrar mutlu etmenin planlarını yapıyor. TFF 1. Lig’in 32. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 2-0 mağlup eden ve İzmir’de Altay’ın konuğu olacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor, mutlak galibiyet parolası ile çıkacağı bu karşılaşma ve ligin son haftasındaki Cesar Grup Ümraniyespor maçından 3 puanla ayrılıp Süper Lig hedefine ulaşmayı amaçlıyor.



















