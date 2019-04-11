Spor Toto Süper Lig'de Göztepe galibiyetine rağmen bitime 7 hafta kala halen düşme hattında 17'nci sırada yer alan ve pazartesi günü bir basamak altında son sırada bulunan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak. Akigo'da Sissoko, kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Josue'nin kadro dışı olduğu yeşil-siyahlılarda Mustafa Yumlu, Bora ve Hasan Ali'nin sakatlıkları sürüyor. Ameliyat ve 6 aylık tedavi sürecinin ardından yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Mustafa, takımdan ayrı düz koşu yapıyor.

Erhan KASIRGA / MANİSA, (DHA)