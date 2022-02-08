Kamerun’un ev sahipliğindeki Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal, Mohamed Salah ve Galatasaray ’lı Mostafa Mohamed’i de kadrosunda bulunduran Mısır’ı normal ve uzatmaları golsüz sona eren finalin penaltı atışlarında yenerek ilk kez şampiyon oldu. Sadio Mane önderliğindeki Senegal’de Alanyaspor ’dan Famara Diedhiou ile Kayserispor’dan Mame Thiam da bu mutluluğa ortak oldu. Şampiyonluk sonrası Senegal cephesinde büyük sevinç yaşanırken, ülkede halk sokaklara döküldü ve kupanın kazanıldığı 6 Şubat’ta resmi tatil ilan edildi.

Finalde çok ilginç şeyler de yaşandı. Maçın Güney Afrikalı hakemi Victor Moses, ilk yarıda kendisine itiraz eden Salah’a düdüğü ve kartlarını uzatıp, maçı yönetmesini teklif etti.

7 şampiyonluğu bulunan Mısır’ın cezalı teknik direktörü Carlos Queiroz, maçı tribünden takip etti ve yardımcılarına talimatlarını telsiz üzerinden gönderdi.

Senegal’in kalecisi Edouard Mendy turnuvanın en iyi file bekçisi seçilirken, Mısır’ın 1 numaralı ismi Gabiaski de finalin en iyi oyuncusu unvanını elde etti.

Kayserispor’un Senegalli oyuncusu Thiam, kupayla bu fotoğrafını paylaştı.

Turnuvanın en iyi oyuncusu Sadio Mane, şampiyonluk sonrası kupayla yatakta bu pozu verdi.