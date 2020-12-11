Afobe: Sonuna kadar savaşacağım

5 maçtır ligde gol sevinci yaşayamayan Afobe, dünkü antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak uyum dönemini anlatan ve Türkiye’deki futbolu yorumlayan İngiliz yıldız, “Daha önce hep İngiltere’de oynamıştım. İlk defa yurt dışına çıktım. Süper Lig’in insanların bahsettiğinden daha zor ve övgüyü hakeden bir lig olduğunu düşünüyorum. Geçen sene 2. olan takıma göre daha yeni bir kadroyuz. Yeni bir hocamız var. Adaptasyon sürecini atlatmaya çalışıyoruz. Sezona iyi başlamadık ama son 3 haftada 7 puan aldık. Hocamıza alışıyoruz. Sadece 1 gol yedik. 1-0’lık maçlar devam etmeyecek. Bu bir süreç. Sabırla davrandığımız zaman çok daha gol atacağımız galibiyetler gelecektir” dedi. Afobe’nin diğer sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

‘3 gol atabildim ama...’

“Geçen sene çok gol atan bir takım vardı. Ben de şu anda sadece 3 gol atabildim. Daha fazla çalışacağım. Açıkçası ben takımı, onlar beni tanımaya çalışıyorlar. Bazı maçlarda pozisyon yaratmakta sıkıntı çektik bazen de benim değerlendiremediklerim oldu. Ama alışma süreci tamamlanınca çok iyi yerlerde olacağımızı düşünüyorum.”

‘Taraftarları anlıyoruz’

“Kendimi kimseyle kıyaslamıyorum. Karşılaştırma yapmak da doğru değil. Takımdan sadece Sörloth değil, 5-6 oyuncu ayrıldı. Taraftarlarımızın geçen seneki gibi bir takım görmek istediklerini biliyoruz. 3 aydır buradayım. Herkes elinden geleni yapıyor. Bunu söyleyebilirim. Çalışanlar, hocalarımız, tesisler... Tüm imkanlar çok iyi. Kendimi bu oyunun öğrencisi olarak görüyorum. Maçlar bittiğinde belki de kendimi en büyük eleştiren benim.”

‘Hakemlere bırakmamalıyız!’

“Sorgulanabilecek hakem kararlarına şahit oldum. Söyleyebileceğim bu konu hakkında tek şey; maçın kaderini hakemlere bırakmadan kendimiz kazanmaya çalışıyoruz. Oyunumuzun üzerine koymaya çalışıyoruz. Kayserispor maçı da diğer karşılaşmalar da hiçbiri kolay olmayacak. Maçlarda 1-0’dan sonra 2 ve 3’ü bulup maçın fişini çekmemiz gerekiyor. Bunun için pratik yapıyoruz.”

‘Mayıs ayında eleştirin!’

“Ne zaman gerçek, adapte olacak Afobe’yi göreceğinizle alakalı olarak da şunu söyleyebilirim: Savaşçı ruha sahibim. Savaşçı biriyim. Buraya sadece yeni tecrübe edinmeye, Türkiye’de bulunmaya gelmedim. Buraya geliş amacım elimden gelenin iyisini yaparak burada bana destek olan herkese en iyisini izletmek ve en iyisini yapabilmek. Sonuna kadar savaşacağım. Beni eleştirmek için en doğru zaman Mayıs ayı olacaktır. Lig sonunda değerlendirme yapmak doğru olur.”