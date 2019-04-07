2019 Antalya Judo Grand Prix sona erdi

Judo Grand Prix'te son gün kadınlarda 78, +78 ve erkeklerde ise 90,100 ve +100 kilo maçları yapıldı. Kadınlar 78 kiloda tatamiye çıkan Çiğdem Bora ve Sümeyra Aykaç ikinci turda, +78 kiloda Sebile Akbulut ise ilk maçında yenilerek elendiler.

KAYRA SAYİT BRONZDA KALDI

+78 kiloda mücadele eden olimpik sporcu Kayra Sayit ise ilk turu bay geçti. İkinci turda Ukraynalı Sapsai karşısında ippon ile galip gelen Sayit, bir üst turda Rus Chibiova'ya yenilerek repesaj maçına kaldı. Kayra Sayit, repesajda İsrail'den Raz Hershko'yu ippon ile yenerek bronz madalya için Belaruslu Maryna Slutskaya ile karşılaştı. Rakibi karşısında kontrollü mücadele eden Kayra, maçı ippon ile kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar ve Magomad Çeçenoğlu ilk turda elenirken, yine bu kiloda mücadele eden Mikail Özerler ise finale çıktı.

MİKAİL ÖZERLER'DEN ALTIN MADALYA

Olimpik sporcu Mikail Özerler, İlk turda Brezilyalı, ikinci turda Özbekistanlı rakiplerini ipponla, üçüncü turda ise altın skorla Kübalı rakibini yenerek yarı finale çıktı. Özerler bu turda Belaruslu Varapayev'i ipponla yenerek finale yükseldi. Mikail Özerler, finalde Gürcü Giorgi Papunashvili ile karşılaştı. Maçın normal süresinde taraflar puan çıkaramadı ve maç altın skora gitti. Rakibine iki ihtar verdirten Özerler, uzatmanın ikinci dakikasında rakibini ipponla yenerek altın madalya kazandı. Mikail Özerler ilk defa Türkiye adına büyüklerde madalya kazanmış oldu.

100 kiloda Feyyaz Yazıcı, +100 kiloda Furkan Güner ve Emrullah Uçar da ilk maçlarını kazanamayarak turnuvadan elenen isimler oldular.

Öte yandan 2019 Antalya Judo Grand Prix'te Gürcistan 5 madalya ile birinci, Azerbaycan 4 madalya ile ikinci ve Kazakistan ise 2 madalya ile üçüncü oldu.

Ercan ATA / ANTALYA (DHA) -