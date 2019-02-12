UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Rus temsilcisi Zenit’i 1-0 mağlup ederek bir üst tur için avantajlı duruma geçti. Bu sezon şanssız bir görüntü sergileyen Slimani, şeytanın bacağını kırdı. Ersun Yanal’ın maç öncesinde, “Belkide onun gecesi olacak” diyerek övdüğü Cezayirl ifutbolcu, Zenit’i yıkan golü attı ve takımına üst tur yolunda avantajı getiren isim oldu.

Zenit - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Zenit - Fenerbahçe rövanş mücadelesi 21 Şubat Perşembe günü Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanacak. Zorlu maç beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar?

Rusya’da 21 Şubat’ta oynanacak rövanşta Sarı-Lacivertliler galibiyet ve her türlü beraberlikte turu geçecek. Temsilcimiz gollü tek farklı mağlubiyetlerde de son 16’ya kalacak. Zenit 1-0 kazanırsa mücadele uzatmaya gidecek. Fenerbahçe 2 farklı kaybederse Avrupa Ligi’ne veda edecek.

Harun devleşti, Fener avantajı kaptı

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi Harun Tekin, yine şovunu yaptı. Penaltılardaki başarısıyla bilinen Harun, 44. dakikada Zenit’in Slovak yıldızı Robert Mak’ın beyaz noktadan vuruşuna izin vermedi. Bu başarısıyla Sarı-Lacivertliler’deki üçüncü penaltısını kurtaran Harun, Zenit’ten daha önce Trabzonspor’dan Rodallega ve Kasımpaşa döneminden de Diagne’ye geçit vermemişti. Ek olarak Harun Tekin, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde karşılaştığı son 19 penaltının 10’unu kurtararak yüzde 53’lük başarı yüzdesi yakaladı.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Tolgay Arslan, Victor Moses ve Sadık Çiftpınar eklendi. Kurallar gereği kadroya üç futbol eklenebiliyor. Bu nedenle Soldado, Mehmet Ekici ve Serdar Aziz kadroda yer almadı.

Fenerbahçe’nin UEFA kadrosu şöyle;

Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Aksu, Hasan Ali, Isla, İsmail Köybaşı, Şener, Neustädter, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan, Ayew, Valbuena, Jailson, Eljif Elmas, Alper Potuk, Frey, Slimani, Benzia.

ZENİT’İN AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleciler: Andrey Lunev, Yuri Lodygin, Mikhail Kerzhakov

Defanslar: Emanuel Mammana, Miha Mevlja, Branislav Ivanovic, Luís Neto, Ilya Skrobotov, Elmir Nabiullin, Evgeni Chernov, Igor Smolnikov, Denis Terentjev, Aleksandr Anyukov, Leandro Paredes, Matías Kranevitter, Hernani

Orta sahalar: Daler Kuzyaev, Claudio Marchisio, Magomed Ozdoev, Christian Noboa, Oleg Shatov, Yuri Zhirkov, Aleksandr Erokhin, Robert Mak,

Forvet: Sebastián Driussi, Aleksandr Kokorin, Artem Dzyuba, Anton Zabolotny



