Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Başkentte, Kovid-19 önlemleri kapsamındaki uyarılar sonucunda 15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda vatandaşların yoğunluk oluşturmadığı görüldü. Yaya ve araç trafiğinin geçmiş günlere göre sakin olduğu başkentte, yağışın da etkisiyle vatandaşlar dışarı çıkmadı.

Polis, vatandaşlara zorunlu kalmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda sık sık anonslarla uyarı yaptı. Vatandaşların "Evde kal" çağrılarına dikkat etmesiyle Ankara'daki işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluk azaldı.

İstanbul'un işlek meydanlarında "sessizlik" hakim

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarının meydan ve caddeleri ile en işlek alanları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla sessizliğe büründü.

Başta Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi olmak üzere Kadıköy, Üsküdar, Beşiktaş ve tarihi Suriçi bölgelerindeki meydanların boş olduğu görüldü.

Üsküdar ve Kadıköy meydanlarında ise toplu ulaşım aracı metro, Marmaray, vapur ve motorları kullanan vatandaşların geçişi dışında bir yoğunluk olmadığı gözlenirken, polis ve zabıta ekipleri sahil ve parklarda spor yapanlara uyarıda bulundu.

Bu arada, metrobüs, otobüs gibi toplu taşıma araçlarını az sayıda kişinin tercih ettiği görüldü. Birçok ilçede özellikle meydanlardaki dükkanların çoğunun kapalı olduğu gözlemlendi.





Öte yandan, polis ekipleri belirlenen noktalarda toplu taşıma araçlarını durdurarak sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti, sürücüleri ve yolcuları bu konuda uyardı.





Turizm merkezlerinde "koronavirüs" sakinliği

Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Lara ve Sarısu plajları, turistlerin eskiden yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi ve Işıklar caddeleri en sakin günlerini yaşıyor.





Kapalı yol olarak da bilinen ve eskiden yoğunluk oluşan Kazım Özalp Caddesi'nin sakin, bazı dükkanların kapalı olduğu görüldü.





Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinin yoğun olduğu meydanları, sahil ve yürüyüş yolları ile ünlü plajlarında da sakinlik hakimdi.





Marmaris'teki Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik meydanları, Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahilleri ile yürüyüş yollarında, havanın güneşli olmasına rağmen alışılmışın dışında sessizlik ve sakinlik yaşanıyor.

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