Yılmaz Vural: İstediğimiz oyunu oynayamadık

Kaybettikleri için üzgün olduklarını sözlerine ekleyen Vural, “En azından 1-1 bitirip böyle bir ciddi deplasmandan evimize puanla dönecekken uzatmada yediğimiz golle kaybettik. Kutluyorum Balıkesirspor’u. Aslında maça bakıldığında maçı hak eden taraf onlardı. Maçı kazandılar. Bizim şansımız olsa buradan 1 puan alıp en azından evimize dönebilirdik. Olay devam ediyor tabii, 24 puandayız. Önümüzdeki maçı Gençlerbirliği ile oynayacağız. Salı günü kupa maçımız var. Biraz oyuncularımın anlayamadığım bir tutuklukları vardı. Biz bu kadar kötü oynamayız. İyi top yapan iyi pas yapan bir takımız. Maalesef çalıştığımız halde Balıkesirpor baskısından çıkamadık. Uzun oynamak zorunda bıraktılar bizi. Onlarda bizi iyi analiz etmişler. Dolayısıyla topu açığa alamayınca yorgunluk geldi. Pas hatası yaptık, gelen topları uzaklaştırdık, dönen topları alamadık. Bugün haddinden fazla koştuk. Boş koştuk. Bunlarda bu oyunun kaybedilmesinin en önemli etkeniydi. Hakem kardeşimi de tebrik ediyorum. Sonuç olarak üzgünüz” şeklinde konuştu.

İHA