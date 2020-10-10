Yeni VALORANT ajanı Skye’ın yetenek önizlemesi paylaşıldı

VALORANT’a üçüncü kısımla birlikte eklenecek olan Skye, dün resmi olarak açıklanmıştı. Videoda normal tanıtım videolarının aksine hikâyeden de kesitler bulunuyordu, videonun başında Skye ile Sage’in konuşmasını duyuyorduk. Ardından karakterin yetenekleri oyun esnasında sunuldu ve Skye’ın potansiyelini görmüş olduk. Bugün paylaşılan videoda ise Riot Games ajanın yeteneklerini tek tek göstererek oyuncuları VALORANT’ın yeni öncüsü hakkında bilgilendirdi.

Doğanın Şifası (C): Çevrendeki takım arkadaşlarını iyileştirmek için yoğunlaş

Av Peşinde (Q): Düşmanları şok eden bir Tazmanya kaplanını kontrol et

Kılavuz Işık (E): Kör eden bir şahin çağır

İzsürenler (X): Düşmanların görüşünü kısıtlayan İzsürenler çağır

İşlevsel yetenekleriyle oyuncuların dikkatini şimdiden üzerine çekmeyi başaran Skye, 27 Ekim’de oyuna eklenecek.

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