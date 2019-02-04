‘Yeni spor gerçeğimiz espor’

Vodafone Türkiye ailesine Mayıs 2013’te KOBİ Segmenti Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak katılan ve 2016’da Gençlik Segmenti Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak görev alan Nedim Baytorun, Gaming İstanbul 2019 fuarında FANATİK’in sorularını yanıtladı.

Gaming İstanbul 2019 sizin için nasıl geçti?

Bizim için çok güzel bir organizasyondu ve muhteşem bir ortam vardı. Bu sene dördüncüsü düzenlendi. Biz de aktif olarak 2. kez fuara katılıyoruz. Her sene giderek üstüne koyan bir fuar olan Gaming İstanbul katılımcı sayısında da artış gösterirken global markalarda da bunu sağladı. Bunlar görmek çok heyecan verici. Espor giderek büyüyen bir trend ve bu fuar da bunun kanıtı oldu diyebiliriz.

'Gelişmeler bizi heyecanlandırıyor'

Katılım yüksek olduğunu belirttiniz. Bu konu hakkındaki görüşleriniz neler?

Espor gençler arasında büyüyen bir tutku alanı. Biz de FreeZone olarak gençlerin yanında olmayı tercih ediyoruz ve var gücümüzle çalışıyoruz. İnanılmaz büyüyen ve gelişen bir pazar. Hem oyuncu hem de izleyen sayıları hızla büyümeye devam ediyor. Bugün bir League of Legends mücadelesini farklı platformlarda en az 50 bin kişi izliyor. Gamer'lar ve oyunseverler izlemenin yanı sıra salonları da dolduruyorlar. İnanılmaz bir data ve mobil kullanımına sahipler. Bu gelişmeler bizi çok heyecanlandırıyor.

FreeZone markası olarak destekleriniz devam edecek mi?

Biz 2 sene önce girdik espor alanına ve çok sevdik. İlk olarak bu işe League of Legends takımlarından birine forma sponsoru olarak başladık. Bu sene de LoL liginin isim haklarını aldık. Türkiye'de Riot Games tarafından isim hakkı verilen ilk firma da biziz. Bu bizi daha da mutlu etti. Geçtiğimiz 2 senede bu sektöre 12 milyon TL'lik bir yatırım yaptık. Hedefimiz 2022'ye kadar 30 milyon TL'ye ulaşan bir yatırım yapmak. Bu işi tutkulu bir şekilde yapmak isteyen gençlere yatırımlarımız sürecek.

'Yeni gerçeğimiz...'

Giderek büyüyen bir sektör olarak tanımladığınız espor'un geleceğini nasıl yorumlarsınız?

Sadece yerel olarak değil, global olarak da büyüme içerisinde olan bir sektörden bahsediyoruz. Bugün League of Legends'ın dünya finali, futbolda Dünya Kupası final maçının izlenme oranıyla yarışır duruma gelmiş durumda. Dünyada en hızlı büyüyen spor dalı olarak da adlandırılıyor. Ülkelerde federasyonları da kuruldu. Gençlerin ileride en hızlı şekilde takip edecekleri spor dalı bu olacak. Dijitalleşme ile her şey kabuk değiştiriyor. Yeni spor gerçeğimiz de espor'dur.

Espor ile ilgili gençlere ne mesaj vermek istersiniz?

Kulüplere seslenmek istiyorum öncelikle. Çok değerli kulüplerimiz var bu işleri yapan. Çok yakında takip etmelerini ve dünya düzeyindeki espor organizasyonlarına yaklaşmaları gerekiyor. Ben bütün perofesyonel spor kulüplerini espor pazarına bakmaya davet ediyorum. Bu sektörü yaratan ve büyüten gençlere de seslenmek istiyorum. FreeZone olarak onların yanında olmaya ve onlara farklı avantajlar sunmaya devam edeceğiz.

Mehmet Caner Kolağasıgil