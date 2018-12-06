Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor maç sonucu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği TFF 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
39. dakikada sol kanatta topla buluşan Pereira'nın ortasında Khalid’in gelişine şutu üstten auta çıktı.
44. dakikada Erçin’in ara pasıyla bir anda kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mehmet, şutu yandan uatı gitti.
59. dakikada Eren’in ortasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Seth pasını Khalid’e aktardı. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 1-0
65. dakikada ceza sahası dışından Akın'ın kullandığı serbest vuruşta top önce direğe ardından da kaleciye çarparak kornere çıktı.
82. dakikada Khalid’in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Eren topu filelerle buluşturdu. 2-0
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ali Şansalan xx, Murat Ergin Gözütürk xx, Selahattin Altay xx
E. Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xxx, Sadık xxx, Pereira xx (Berkan dk. 81 ?), Seth xxx, Ahmed xx (Rahman dk. 58 x), Erkan xx, Mina xxx, Mustafa xxx, Muniru xx, Dia xx (Eren dk. 39 xxx), Khalid xxx
Yedekler: Farnolle, Gökhan, Murat, Fatih, İkbal
Teknik Direktör: Erol Bulut
Etimesgut Belediyespor: Yunus x, Sabri x, Mikail x, Mehmet Bektaş x (Kaan dk. 80 ?), Erçin x, Eren x (Mehmet Fuat dk. 46 x), Alaettin x, Samet x, Caner x, Ömer x, Akın x (Ufuk dk. 87 ?)
Yedekler: Hasan, Burak, Eyüpcan, Onur
Teknik Direktör: Adnan Şentürk
Goller: Khalid (dk. 59), Eren (dk. 82) (E.Y. Malatyaspor)
Sarı kart: Eren (Etimesgut Belediyespor)