Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor maç sonucu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 5’nci tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında TFF 2. Lig Beyaz Gurup ekiplerinden Etimesgutspor Belediyespor’u 2-0 yendi.

06 Aralık 2018, Perşembe 20:37 Son Güncelleme:
- A +
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor maç sonucu: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği TFF 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor’u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar  

39. dakikada sol kanatta topla buluşan Pereira'nın ortasında Khalid’in gelişine şutu üstten auta çıktı. 

44. dakikada Erçin’in ara pasıyla bir anda kaleci Abdulsamed ile karşı karşıya kalan Mehmet, şutu yandan uatı gitti. 

59. dakikada Eren’in ortasında ceza sahası sağ kanadında topla buluşan Seth pasını Khalid’e aktardı. Bu oyuncunun şutu ağlara gitti. 1-0 

65. dakikada ceza sahası dışından Akın'ın kullandığı serbest vuruşta top önce direğe ardından da kaleciye çarparak kornere çıktı. 

82. dakikada Khalid’in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Eren topu filelerle buluşturdu. 2-0 

Stat: Yeni Malatya 

Hakemler: Ali Şansalan xx, Murat Ergin Gözütürk xx, Selahattin Altay xx 

E. Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xxx, Sadık xxx, Pereira xx (Berkan dk. 81 ?), Seth xxx, Ahmed xx (Rahman dk. 58 x), Erkan xx, Mina xxx, Mustafa xxx, Muniru xx, Dia xx (Eren dk. 39 xxx), Khalid xxx 

Yedekler: Farnolle, Gökhan, Murat, Fatih, İkbal 

Teknik Direktör: Erol Bulut 

Etimesgut Belediyespor: Yunus x, Sabri x, Mikail x, Mehmet Bektaş x (Kaan dk. 80 ?), Erçin x, Eren x (Mehmet Fuat dk. 46 x), Alaettin x, Samet x, Caner x, Ömer x, Akın x (Ufuk dk. 87 ?) 

Yedekler: Hasan, Burak, Eyüpcan, Onur 

Teknik Direktör: Adnan Şentürk 

Goller: Khalid (dk. 59), Eren (dk. 82) (E.Y. Malatyaspor) 

Sarı kart: Eren (Etimesgut Belediyespor) 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.