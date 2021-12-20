İspanya La Liga'da bu sezon istediği sonuçları almakta zorlanan ve lider Real Madrid'in 16 puan gerisinde bulunan Barcelona teknik direktörü Xavi, ligdeki durumları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ESPN'de yer alan habere göre La Liga'da Sevilla ile karşılaşacak olan Barcelona'da teknik direktörü Xavi karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oynayacakları maçı değerlendiren teknik adam, "Doğrudan bir rakipten puan almak için başka bir fırsat, ancak kolay olmayacak. Sevilla'yı yenmek büyük bir moral olur ama zor olacak çünkü harika bir takım ve iyi durumdalar." ifadelerinde bulundu.

Sevilla'nın son yıllarda en iyi yönetilen kulüplerden biri olduğunu söyleyen Xavi, "Yurt dışında Bayern Münih gibi kulüplere bakma eğilimindeyiz ama Sevilla'nın son yıllarda yaptıkları bize onları örnek gösteriyor. Lopetegui en iyi teknik direktörlerden biri, Monchi ise scout departmanındaki en iyilerden biri." sözlerini sarf etti.

"Madrid'in hala 16 puan gerisindeyiz"

Xavi, ligdeki durumlarına da değinerek "Şampiyonlar Ligi potasına girmek için büyük bir şansımız var. Lider Madrid'in hala 16 puan gerisindeyiz, bu çok büyük bir fark ama daha gidilecek çok yol var ve hiçbir şeyi dışlamıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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