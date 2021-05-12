Katar ekiplerinden Al Sadd'da oldukça başarılı bir antrenörlük süreci geçiren ve sık sık Barcelona'nın başına geçmesi gündeme gelen Xavi Hernandez, kulübüyle olan sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Xavi'nin Al Sadd ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021'de sona erecekti ki ismi sık sık başka takımlarla anılan İspanyol antrenör, Al Sadd'ın önerdiği 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Oyunculuk döneminde 2015'te Barcelona'dan Al Sadd'a transfer olan Xavi, futbolculuk kariyerini noktaladığı 2019'da teknik direktör olarak Katar ekibinde göreve başlamıştı.



