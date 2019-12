UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda üst tur iddiası bulunmayan Beşiktaş, Kupa 2’de bu sezondaki son maçında bu akşam İngiltere’nin Wolverhampton takımına konuk olacak. Siyah- Beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, bir iddialarının bulunmaması sebebiyle bu mücadelenin kadrosunda as oyuncularını dinlendirecek. Avcı; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz gibi önemli oyuncuları İngiltere kafilesine dahil etmedi. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Douglas Santos, Victor Ruiz, Dorukhan Toköz, Georges- Kevin N’Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz da kadroda bulunmuyor.

Peki, Wolverhampton - Beşiktaş maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Wolverhampton - Beşiktaş maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Wolverhampton - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Molineux Ground'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Andris Treimanis'in düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Wolverhampton - Beşiktaş ilk 11'ler:

Wolverhampton: Ruddy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker, Ruben Neves, Joao Moutinho, Vinagre, Cutrone, Neto

Beşiktaş: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rebocho, Erdem, Oğuzhan, Lens, Güven, Boyd, Umut Nayir

Altyapıdan isimler kadroya dahil edildi Beşiktaş’ta altyapı oyuncularından; Doğukan Özkan, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat ve Erdem Seçgin, Wolverhampton müsabakasının kadrosuna alındı. Abdullah Avcı ayrıca; Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Muhammed Elneny, Necip Uysal, Pedro Rebocho, Jeremain Lens ve Abdoulay Diaby’ye kafilede yer verdi. Siyah-Beyazlılar’ın bu akşamki mücadelesinde gol yükü, takımın son haftalardaki parlayan ismi Umut Nayir’ın üzerinde olacak. Kasımpaşa maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Umut, bu akşam da takımına galibiyeti getirmeye çalışacak.

Beşiktaş zorlu maça hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nun son haftasında İngiltere temsilcisi Wolverhampton ile deplasmanda bugün yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen sabah idmanına maçın kadrosuna dahil edilmeyen Burak Yılmaz ile Atiba Hutchinson katılmadı.

Sakatlıkları geçmeyen Victor Ruiz ile Kartal Kayra Yılmaz ise takımdan ayrı çalıştı. Abdullah Avcı, antrenman öncesi, son haftalarda şans verdiği savunma oyuncusu Enzo Roco ile görüştü. Siyah-Beyazlı kafile, dün akşam saatlerinde uçakla İngiltere’ye gitti ve konaklayacakları otele geçip maç saatini beklemeye başladı.

Abdullah Avcı zafer peşinde

Beşiktaş’ın teknik direktörü Abdullah Avcı, kariyerinde Avrupa’da istediği sonuçlara ulaşamadı. Kulüpler bazında ilk Avrupa deneyimini önceki takımı Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, Turuncu-Lacivertli ekibin tarihinde ilk kez Avrupa’da mücadele etmesini sağladı. Başakşehir’i Avrupa’da başarıya taşıyamayan 56 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’ın başında ise sadece bir kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Başakşehir’de başarı gelmedi

Medipol Başakşehir teknik direktörlüğünde UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri, UEFA Avrupa Ligi ve bu organizasyonun elemelerinde mücadele eden Abdullah Avcı, takımını uluslararası organizasyonlarda 18 maça çıkardı. Avcı, takımının başında Avrupa kupalarında çıktığı 18 maçta sadece 3 kez galibiyet sevinci yaşayabildi. Avcı’nın öğrencileri, galibiyet çıkaramadığı 15 karşılaşmada 7 beraberlik, 8 mağlubiyet gördü.

Vodafone Park’ta gülmüştü

Sezon başında Beşiktaş’ın teknik direktörlüğüne getirilen Avcı, Siyah- Beyazlı takıma Avrupa’da bir galibiyet kazandırabildi. Bu sezon Avrupa Ligi’nde mücadele eden Kara Kartal, Avcı yönetimindeki ilk 4 maçı yenilgiyle tamamladı. Grubun ilk maçında Slovan Bratislava’ya deplasmanda 4-2 yenilen Beşiktaş, Wolverhampton’a ise evinde 1-0 mağlup oldu. Avcı yönetiminde Braga ile oynanan iki karşılaşmayı 2-1 ve 3-1’lik yenilgilerle tamamlayan Beşiktaş, sadece Slovan Bratislava’ya İstanbul’da 2-1 üstünlük sağladı. Avcı, bu akşamki karşılaşmayı da kazanıp Siyah- Beyazlılar’la Avrupa’da bu sezonki kapanışı galibiyetle yapmak istiyor.

Avrupa arenasında 222. randevu

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında bugün İngiltere’nin Wolverhampton takımı ile karşılaşacak Siyah-Beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 222. mücadelesine çıkacak. Kara Kartal, Avrupa kupalarında geride kalan 221 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 294 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 319 gol gördü.

Kartal’da hedef 54. zafer

K Grubu’nda üst tura çıkma şansı bulunmayan Beşiktaş, Wolverhampton maçıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 120. kez sahada yer alacak. Siyah-Beyazlı takım, Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 119 müsabakada 53 galibiyet, 23 beraberlik ve 43 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 188 kez havalandıran Siyah- Beyazlılar, 150 gol yedi. Beşiktaş, bu akşamki mücadeleyi kazanıp Avrupa’daki 54. galibiyetini almayı hedefliyor.

Deplasmanda yüzler gülmüyor

Beşiktaş, Avrupa’daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamının sıkıntısını yaşıyor. Siyah- Beyazlı ekip, Avrupa’daki son 7 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. Geçen sezon Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’u Norveç’te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, sonrasındaki maçlarda 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Son 6 deplasman maçında 9 gol atabilen Siyah-Beyazlılar, kalesinde ise 15 gol gördü.

Dış sahada 111. kapışma

Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton karşılaşmasıyla ayrıca Avrupa kupalarında 111. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Beşiktaş, dış sahadaki 110 karşılaşmadan 27’sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan takım, 62 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 127 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 205 gol gördü.

İngilizler’e karşı üstün taraf...

Kartal, İngiliz takımlarıyla tarihindeki 22. karşılaşmayı bugün oynayacak. Bu ülke takımlarına karşı 6 galibiyet alabilen Siyah-Beyazlılar, 5 maçtan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, İngiliz ekiplerine 10 kez mağlup oldu. İngiltere temsilcilerine 14 gol atan Siyah-Beyazlı ekip, kalesinde 31 gol gördü. Tarihinde Türk ekipleriyle sadece bir kez karşılaşan Wolverhampton ise Beşiktaş’ı İstanbul’da 1-0 mağlup etmişti.

Kadrodaki en golcü Jeremain Lens

Siyah-Beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor. Beşiktaş’ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş’ın mevcut kadrosunda ise Oğuzhan ve Lens dörder gol atarken, Ljajic ve Roco ikişer sayı kaydetmişti.