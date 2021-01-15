Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yokluğunda gol yükünü Oğulcan Çağlayan ile birlikte sırtlamaya çalışan Mbaye Diagne'ye Premier Lig'den talip çıktı. Ligde küme düşmeme mücadelesi veren Bromwich'te menajer Sam Allardyce Senegalli golcüyü istiyor. İngiliz Skysports'un haberine göre; Hoffenheim'lı Ishak Belfodil transferini bitiremeyen Bromwich Diagne'ye dümen kırdı. Bu sezon ligde 17 maçta sadece 1 galibiyet alabilen ve sondan birinci sırada yer alan kulüp, gol yollarında etkili bir forvet istediği için Galatasaray'a teklif yapacak .

Haberde İngilizlerin sezon sonunda satın alma opsiyonlu kiralama teklifine bulunacağı ancak taraftarların Diagne'yi çok sevmesinden ötürü Sarı Kırmızılılar'ın cevabının tahmin edilemediği de yazıldı. Bu sezon toplam 18 maça çıkan yıldız golcü 11 gol kaydetti.







