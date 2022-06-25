“Karagümrük’ün başına geçtiğimde, Emre Mor’dan nasıl daha fazla yararlanırım sorusuna yanıt aradım. Oyuncuyla yaptığım görüşmelerde anladım ki onun kavgası ne karşı takım oyuncularıyla, ne taraftarlar ne de hakemleydi. O, kendiyle kavgalıydı. Bir şeyleri başaramamanın sıkıntısını yaşayıp, onu dışa vuruyordu. Emre Mor’la yaptığım görüşmede yeteneklerini iyi kullanması gerektiğini, futbolun sadece çalım ve şut atmaktan ibaret olmadığını söyledim. Bireysel oyununun takım oyunuyla birleştiği anda neler yapabileceğini anladı.”

‘Kendine güveni geri geldi’

“Emre Mor, kesinlikle çok iyi bir öğrenci. Kısa zamanda büyük mesafeler katetti. Kendine olan güveni geri geldi. Ardından bir hücum oyuncusunun en ileriden gelip, savunmaya nasıl yardım edebileceğini ispatladı. Bence Fenerbahçe için doğru bir oyuncu. Transfer edilmesi çok isabetli olur. Tabii ki bu konuda son kararı Fenerbahçe’nin teknik heyeti verecektir.”

Anlaşma çok yakın!

Sarı-Lacivertliler, son olarak, geçen sezon Karagümrük’te müthiş bir çıkış yapan Emre Mor için girişimlere başlamıştı. Yönetim, İstanbul temsilcisi ile yaptığı görüşmelerde kısa sürede anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki oyuncu için 750 bin Euro ve oyuncu takası üzerinden el sıkışıldı. Karagümrük, Lemos, Burak Kapacak, Samatta, Meyer’in aralarında bulunduğu oyunculardan ikisini seçerek, anlaşma sağlamaya çalışacak. Ayrıca İsmail Yüksek ve Muhammed Gümüşkaya’dan birinin kiralanması da gündemde.

Jesus çok beğendi

Fenerbahçe, Karagümrük’ün ardından Emre Mor ve menacerlik şirketi ile de görüşmelere başladı. Taraflar arasında başlayan görüşmelerde kısa sürede önemli mesafe katedildi. Jorge Jesus’un, gözlemci ekibinin tavsiyesi sonrası, yaptığı analizin ardından Emre Mor’u çok beğenip, yeşil ışık yaktığı kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, başarılı oyuncuyu yerli rotasyonu için önemli bir hamle olarak görüyor.

Yusuf Dursun