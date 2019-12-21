Volkan Ballı: Derbi,bayramdır

İdari menacer Volkan Ballı, Beşiktaş maçına yönelik açıklamalarda bulundu. Ballı, taraftar desteğine dikkat çekerek, “Antrenmana geldiler. Taraftarımız her zaman baş tacımız, itici gücümüz. Yine takıma çok güzel destek oldular. Derbide de stadı dolduracaklar” diye konuştu.

Volkan Ballı, “Şunu bir kez daha söylemek istiyorum, derbiler bayram demektir. Futbolcuyu ekstra motive etmenize gerek yok. Başkanımızdan en altta çalışan kişilere kadar bu maçı kazanmak için mücadele edeceğiz” dedi.