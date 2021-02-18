Son zamanlarda isminden çokça bahsettiren Vedat Muriç, transfer haberleri ile gündeme gelmiştir. Vedat Muriç, 24 Nisan 1994 yılında Yugoslavya'nın Prizren bölgesinde dünyaya gelmiştir. Başarılı bir futbol kariyeri olan Vedat, pek çok büyük kulübü peşine takmayı başarmıştır. Kariyerini babası Orhan Muriçi'in izinden giderecek belirlemiştir. Profesyonel bir futbolcu olan Orhan Muriqi, maç esnasında kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yummuştur.

Vedat Muriç, hem Arnavutluk vatandaşı hem de Türk vatandaşıdır. Söz konusu Milli Takım olduğunda, Türk vatandaşı olmasından dolayı forma giyme hakkına sahip olmuştur. Futbol hayatına ilk kez 2005 yılında kendi ülkesinin KF Liria takımında başlamış ve 2011 yılında profesyonel bir futbolcu olmuştur.

Vedat Muriç kimdir, nereli?

Vedat Muriç, aslen Arnavutluk vatandaşıdır ve Arnavutluk, Kosova - Prizren’lidir. Doğum yeri ise Prizen'dir. Vedat Muriç şu anda hem Arnavutluk hem de Türk vatandaşıdır.

Vedat Muriç kaç yaşındadır?

24 Nisan 1994 doğumlu olan Vedat Muriç, 27 yaşıdadır.

Vedat Muriç Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Futbol kariyerine KF Liria takımında başlayan Vedat Muriqi, uzun yıllar boyunca oynadığı takımda kalmıştır. Takımın formasıyla 10 maça çıkmış ve 3 gol atmayı başarmıştır. 2013 yıllarına gelindiğinde ise KS Teuta takımına transfer olmuştur. KS Teuta takımında yalnızca bir sene kadar kalmış 18 maça çıkmış ve sadece 2 gol atabilmiştir.

Sene 2014 olduğunda ise Besa takımına alınmıştır. Fakat transfer dönemine Eskişehirspor'un dikkatini çekmiş ve denemeye alınmıştır. Denemelerden geçen Vedat Muriç, sezonun sonunda Eskişehirspor'da kalmaya hak kazanmış ve transferliği tamamlanmıştır. İlk olarak hazırlık maçlarına çıkmış daha sonra henüz transfer sezonu bitmeden aynı yıl içerisinde Giresunspor'a transfer olmuştur.

2014 ve 2015 yılları arasında Giresunspor'da oynamış ve Giresunspor - Antalyaspor karşılaşmasında beraberlik golünü atmıştır. Fulham ve PSV bu dönemde Vedat için, Giresunspor'a teklif göndermiş fakat Giresunspor teklifleri reddetmiştir.

Vedat 2015 ve 2016 yılları arasında TFF 1. Ligde 33 maça çıkmış. Bu maçlarda 17 gol atmayı başarmış ve 3 kez asistlik yapmıştır. Yüksek performans sergileyen Vedat, bir sonraki transferinden payla Gençlerbirliği SK takımına transfer olmuştur.

2016 ve 2017 yıllarına gelindiğinde Spor Toto Süper Lig Gençlerbirliği SK takımında oynamıştır. Gençlerbirliği SK ve Gaziantepsor karşılaşmasında 64. dakika da oyuna girmiş ve asist olarak golün atılmasına yardımcı olmuştur. Daha sonra ikinci gol Vedat ile gelmiş ve Gençlerbirliği SK, 2-0 olarak maçı Gaziantepspor'un karşısında kazanmıştır.

2017 ve 2019 yılları arasında Çaykur Rizespor'da forma giymiş daha sonra 7 Temmuz 2019 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer edilmiştir. Vedat, 2023 yılına kadar Fenerbahçe Spor Kulübü ile 4 yıllık bir anlaşma imzalamıştır. Fakat Vedat, hem Fenerbahçe Spor Kulübü'nden hem de Galatasaray 'dan 1.7 milyon Euro yıllık ücret istemiş ve Galatasaray bu ücreti vermeyi kabul etmiştir.

Bu dönemde Galatasaray kaliteli bir kadro kurmayı hedeflemiş ve Vedat ile sözleşme aşamasında transferin resmiyet kazanabileceğini açıklamıştır. Fakat Vedat, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer edilmiştir. Vedat bir süre Fenerbahçe forması giymiş fakat daha sonra Lazio takımına transfer edilmiştir.

Lazio takımın en pahalı üçüncü transferi olmasına rağmen Vedat, burada tutuk bir oyun sergilemektedir. Fakat hala Kosova milli takımında performansı yüksektir. Kosova milli takımında golleri art arda sıralayarak en çok gol atan futbolcu durumunda iken Lazio takımında oldukça pasif bir oyun sergilemektedir.

Vedat, Lazio kariyerine istendiği gibi başlayamadığı için İtalyan taraftarlar verilen bonservis ücretini eleştirmişti. İyi bir forvet oyuncusu olmasına rağmen performansının neden bu kadar düşük olduğu bir süre daha konuşuldu. Futbolcudan, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ödenen tutarı hak etmesi bekleniyor.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Vedat Muriç 2014 yılında Giresunspor'a transfer olarak Türkiye’ye gelmiştir.

Vedat Muriç'in maaşı ne kadar?

Vedat Muriç, Lazio'nun yaptığı en pahalı 3. transfer olarak tarihe geçmiştir. Kosovalı forvetin Lazio'dan alacağı ücret açıklanmamıştır.