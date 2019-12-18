Vanspor cephesinden limit aşımı açıklaması

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Vanspor Futbol Kulübü'nün Başkanı Servet Yenitürk, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BAZI KULÜPLERE HAKSIZLIK OLDU"

Futbol gelirlerini harcama limit aşımının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarılmasından sadece Süper Lig ekiplerinin faydalandığını, ancak kararın bazı kulüpler için haksızlığa yol açacağını belirten Yenitürk, "Bu karardan sadece Süper Lig ekipleri faydalanabilecek. Süper Lig'de limitleri aşan kulüplerin cezadan kurtulması için yapılan bir düzenleme. Federasyonun aldığı bu karara tabii ki bizim müdahale etme gibi bir şansımız yok. Peki bu karar doğru mudur? Hayır değildir. Çünkü diğer kulüpler limitlerini ona göre ayarlayabilirlerdi. Burada bazı kulüplere haksızlık oldu. Bilindiği gibi hem Süper Lig'de, hem de TFF Ligi'nde Kulüpler Birliğimiz var. Kulüpler Birliği'nin buna müdahale etmesi, itiraz etmesi lazım. Tahminimce de itiraz edilecektir. Uygulamanın yanlış olduğunu, bu karara katılmadığımızı belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"MİLYON DOLARLARIMIZIN DIŞARIYA GİTMEMESİ İÇİN ALTYAPININ DAHA DA DEĞER GÖRMESİ LAZIM"

Alt liglerdeki kulüplerin de borç yapılandırılmasından faydalanması gerektiğini sözlerine ekleyen Yenitürk, "Bankalardan alınan kredilerin alt liglere de yansıtılmasını umut ediyoruz. Bundan sadece Süper Lig ekipleri faydalanırsa bir haksızlık olur. Süper Lig kulüplerinin kendine göre bir çok geliri var. Ama TFF 1, 2 ve 3'üncü liglerde gelirler daha kısıtlı. Bunların mutlaka genelini kapsaması lazım ve hemen de uygulamaya geçilmesi gerekiyor. İnşallah alt liglere de yansıtırlar diye düşünüyorum. Kesinlikle altyapıların aksamaması lazım. Elbette ki bizim en önemli değer vereceğimiz yerler altyapılardır. Altyapı olmazsa, her zaman dışarıya aç kalmak zorundayız. Bizim milyon dolarlarımızın dışarıya gitmemesi için, altyapının biraz daha değer görmesi lazım. Biraz daha yatırım yapılması gerekli. Türkiye'de çok değerli sporcular çıkıyor. Bir Vanlı olarak şunu belirtmek istiyorum; Doğu'da bu değerler daha fazladır. Rakım nedeniyle Doğu'dan çıkacak futbolcularımız çok değer kazanacaktır. İnşallah buraları da unutmazlar. Mutlak suretle borcu olmayanların gerçekten dikkate alınıp, daha fazla değer görmesi gerekiyor. Borcu olanlar ödüllendirildiği zaman veya borçlar silindiği zaman, limit aşımına gidildiği zaman tabii ki sürekli bu düzen devam edecektir. İnşallah bunların hepsini dikkate alırlar ve bundan sonra hatalar yapılmaz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.