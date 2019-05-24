TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor, Eryaman Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Van Büyükşehir Belediyespor TFF 2. Lig’e yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Kemal Elmas xx, Hüsnü Emre Çelimli xx
Esenler Erokspor: Mehmet Doğan xx, Muharrem Öner xx, Sinan Morgil xx, Efe Can Çölbekler xx , Berat Satılmış xx, Alper Karaman x (Halil Çelik dk. 46 x), Şahin Fıstıkçı xx, Erhan Karayer xx, Sefa Durmuş xx (Eray Pazar dk. 75 ?), Rahmi Muhammet Akyazı xx
Yedekler: Özgün Ali Köklü, Hayrullah Çelik, Mustafa Emin Birinci, Emre Kars, Sergen İlhan
Teknik Direktör: Hikmet Sevim
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş xxx, Soner Birinci xx, Batuhan Er xxx, Emrah Tacir xx (Emre Toptan dk. 70 x), Serdar Cansu xx, Samet Cantürk xx, Oktay Aydın xx, Güney Tutcuoğlu xx (dk.74 Umut Koray Öz ?), Barış Gök xx, Barış Sağır xx, Yakup Demir xx (Burçak Özkanca dk. 89 ?)
Yedekler: Kadir Kahvecioğlu, Osman Berk Kınlı, Şerif Doğan, Sedat Komi
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Goller: Batuhan Er (dk. 13 ve 88 pen.) (Van B.B. Spor), Efe Can Çölbekler (dk. 76) (Esenler Erokspor)
Sarı Kartlar: Serdar Cansu, Güney Tutcuoğlu, Salih Şenbaş, Batuhan Er (Van B.B. Spor), Muharrem Öner, Halil Çelik, Özgün Köklü, Mehmet Doğan (Esenler Erokspor)
Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı
TFF 3. Lig 2. Grup’tan TFF 2. Lig’e yükselen Van Büyükşehir Belediyespor kupasını aldı.
Van Büyükşehir Belediyespor’un play-off finalinde Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Eryaman Stadı’nda kupa töreni için platform kuruldu.
Van ekibine kupa ve madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili İbrahim Usta verdi.
Van Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir ve futbolcular, kupayla trübünlere giderek mutluluklarını taraftarlarla paylaştı.
Öte yandan, maçın ardından yaşanan sevinç sırasında Van kulübünün yöneticisi Mehmet Biçer rahatsızlandı. Biçer sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.