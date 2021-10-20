Aralık ayında gerçekleşecek olan, ilk VALORANT Dünya Şampiyonası’na gitmek için son bilet anlamına gelen EMEA LCQ tamamlandı. G2 Esports, Team Liquid, SuperMassive Blaze, Oxygen Esports, Futbolist, Guild Esports, One Breath Gaming ve Anubis Gaming’in mücadele ettiği EMEA LCQ’da şampiyon Team Liquid oldu ve VALORANT Champions’a katılmaya hak kazandı.

İkili eleme formatında gerçekleşen turnuvanın başından itibaren gösterdikleri harika performans ile One Breath Gaming ve Guild Esports’u alt eşleşmelere gönderen Team Liquid, G2 Esports karşısında aldığı 2-1’lik zafer ile adını büyük finale yazdırdı.

Guild Esports, Türk temsilcilerden SuperMassive Blaze’i üst eşleşmelerde; Oxygen Esports, Futbolist ve G2 Esports’u ise alt eşleşmelerde harita kaybetmeden eleyerek, turnuvanın daha erken safhalarında karşılaştığı Team Liquid’in finaldeki rakibi oldu.

Büyük finalde tekrar karşı karşıya gelen Team Liquid ve Guild Esports, VALORANT Champions’a gidebilmek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koydu. İlk haritayı kaybettikten sonra morallerinin bozulmasına izin vermeyen Team Liquid, 3-1’lik etkileyici bir galibiyetle birlikte Gambit Esports, Acend ve Fnatic’in yanında VALORANT Champions’da mücadele edecek son EMEA takımı oldu.

1 Aralık’ta Almanya’nın başkenti Berlin’de başlayacak olan VALORANT Champions’da 16 takım dünyanın en iyisi olduğunu kanıtlamak ve şimdiye kadarki en büyük ödül havuzu için mücadele edecek., Türkçe anlatım ile resmi Twitch ve YouTube kanallarında VALORANT severlerle buluşacak.



