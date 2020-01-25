Valencia - Barcelona maçı canlı yayın, canlı izle

Mestalla’da Valencia, lider Barcelona’yı konuk edecek. Şampiyon adaylarının en çok zorlandığı deplasmanların başında gelen Mestalla’da neler olacağını merak ediyor musunuz?

Ligde Real Madrid'le aynı puanda zirvede yer alan ve geçtiğimiz hafta teknik direktör değişikliğine giden Barcelona, şampiyonluk yolunda kayıp istemiyor. Son iki sezonda Mestalla maçlarda rakibine galibiyet göstermeyen Valencia ise Katalan devinden yine puan almayı amaçlıyor.





Valencia Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Valencia Barcelona maçı 18:00'de başlayacak. Mücadele D-Smart 77. Kanal Spor Smart ya da D-Smart YouTube adresinden (https://youtube.com/dsmartdunyasi) takip edilebilecek.

Spor Arena olarak biz de karşılaşmayı sizlere anbean, kesintisiz bir şekilde canlı yayınla aktaracağız.