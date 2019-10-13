2019-20 sezonunda 7 lig ve 6 Avrupa olmak üzere toplamda 13 resmi maça çıkan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, 21 farklı oyuncusundan faydalandı.

13 maça da ilk 11’de başlayan Uğurcan Çakır tüm karşılaşmalarda 90’ar dakika süre alarak en çok sahada kalan isim olurken, onu bin 111 dakika ile Novak takip etti.

Karadeniz ekibinde 5 isim ise hiç süre alamadı. Sakatlığı devam eden Onazi’nin yanı sıra kaleciler Arda ile Erce, sol bek Abdurrahim ve orta saha Ahmet Canbaz henüz siftah yapamadı.