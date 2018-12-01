Ünal Karaman: Kazandığımız için mutluyum

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Kazandığımız için mutluyum” dedi.

01 Aralık 2018, Cumartesi 21:54
- A +
Ünal Karaman: Kazandığımız için mutluyum

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Kazandığımız için mutluyum. İkinci yarı derli toplu bir oyun oynadık. Israrla iyi oyunu devam ettirdik. Maçın sonunda bulduğumuz gollerde maçı kazandık. Bu maç son değil. Bir kupa maçı oynayacağız ve lig maçımız var. Onun için coşku yaşamayacağız, işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu disiplinle götüreceğiz” dedi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.