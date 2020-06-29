Umut Meraş’ı sordular

Almanya’nın RB Leipzig takımından önümüzdeki sezonun sonuna kadar kiralanan Marcelo Saracchi’nin güven vermeyen performansı, teknik direktör Fatih Terim’i sol bek mevkii için transfer arayışına itti. Saracchi’nin yanına aynı pozisyonda oynayan yerli bir oyuncu arayan Sarı-Kırmızılılar’ın, gözünü Fransa 2. Ligi’nde Le Havre’de forma giyen Umut Meraş’a çevirdi. A Milli Takımımız’ın da kadrosunda yer alan 24 yaşındaki Umut için Aslan’ın önceliğinin satın alma opsiyonlu kiralama teklifi olacağı gelen haberler arasında yer alıyor.