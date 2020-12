Türkiye’de oyun pazarı 1 milyar doları aşacak

Türkiye’de oyun sektörü her geçen gün büyümeye devam ediyor. Next in Game tarafından hazırlanan “Global Karantina Günlerinin Oyun Dünyası Üzerindeki Etkileri” raporu yaşanan küresel karantina günlerinin etkileriyle Türkiye’de oyun pazarının büyüklüğünün 2020 sonuna kadar 1 milyar doları aşacağını öngörüyor.

Devlet destekleri sektörü teşvik ediyor

Oyun geliştirme konusunda girişimcilerin faydalanabileceği destekler hakkında bilgi veren IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Ticaret Bakanlığı tarafından mobil uygulama ve oyun geliştiren firmalara kapsam ve ihtiyaç yönünden farklı destekler veriliyor. Yazılım lisans satın alma veyakiralama, yeni istihdam, mobil uygulama ve pazara giriş, reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri gibi girişimcilerin oyun ve uygulama geliştirme konusunda desteğe ihtiyaç duyabileceği alanlardaki talepleri belirli oranda karşılanıyor. Türkiye’deki oyun ekosistemini ayakta tutan bu tür destekler, özellikle genç girişimcilerin iş fikirlerini uygulamaya geçirmeleri için cesaret verici. Oyun geliştirme hedefi olan girişimcilere eğitim de dahil olmak üzere verilen destekler konusunda sunduğumuz hizmetlerle yardımcı oluyoruz.” dedi.

Personel ücretinden yazılım lisans bedeline kadar her alanda destek

Devlet, oyun sektörüne adım atmak isteyen girişimcilere çeşitli alanlarda destek sağlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Bilgisayar Oyunu-Mobil Uygulama Geliştirme Desteği kapsamında bilgisayar oyunu veya mobil uygulama geliştirmek isteyen girişimcilere pazara giriş giderleri, yazılım lisanslarına ilişkin gideler, platformlarca tahsil edilen komisyon bedelleri, reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gibi pek çok alan için destek veriliyor. Personel ihtiyaçları konusunda da desteklenen girişimcilere, istihdam edilecek en fazla 2 personelin ücretleri için destek sağlanıyor.