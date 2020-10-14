A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan'ı konuk edecek. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Macaristan’ı konuk edecek. 3. Grup'ta 4. maçlar öncesinde Rusya 7 puanla lider durumda bulunuyor. 2. sıradaki Macaristan ise 6 puana sahip. Grupta Türkiye 2 puanla üçünü sırada yer alırken, Sırbistan ise 1 puan ile son sırada bulunuyor. Milli takımda sarı kart cezalısı Ozan Kabak ile sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek. Sırplar’a kaybetmek, B Ligi’nden C Ligi’ne düşme ihtimalimizi artırabilir, berabere kalmak ilk iki iddiasını bitirebilir. Bizim gibi hiç galibiyeti olmayan rakibimizi yenmek ise hem küme düşmeme yolunda hem de grupta iddialı bir konuma gelmemizde büyük avantaj sağlar. Ayrıca Rusya- Macaristan karşılaşmasının berabere bitmesi işimize gelir.

Türkiye - Sırbistan ilk 11'ler:

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Ristic, Maksimovic, Lukic, Milinkovic-Savic, Djuricic, A. Mitrovic

Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak ve TRT Spor’dan şifresiz naklen yayınlanacak. Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov’un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.

A Milli Takımımız, Sırbistan ile bugüne dek bir kez karşılaştı. Belgrad Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanan UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup karşılaşması golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye-Sırbistan maçı erken final! Kaderimizi direkt etkileyecek...

İlk olarak 2018 yılında oynanmaya başlayan Uluslar Ligi’nde Türkiye, B Ligi Grup 2’de Rusya ve İsveç’in olduğu 3 takımlı grupta sonuncu olmuştu. Normalde bir alt lige yani C’ye düşecektik. Ancak format değişikliğinin ardından yine B Ligi’nde kaldık. 4 takımdan oluşan B Ligi Grup 3’te şu an 3. maçların ardından 2 puanla sonuncu 1 puanlı Sırbistan’ın önünde üçüncü sırada yer alan Ay-Yıldızlılar’ın bu akşam Sırplar’ı mağlup etmesi, hem bu sezonki Uluslar Ligi’ndeki geleceğimizi hem de gruptaki kaderimizi direkt etkileyecek.

Lider olanlar A Ligi’ne çıkıyor

Final gözüyle bakılan mücadelede galibiyet, çok şey ifade ediyor. Eğer kazanırsak, Sırplar’ın bitime 2 maç kala sonuncu olma ihtimali artıyor. Biz ise bu akşam grubun diğer maçı olan Rusya-Macaristan mücadelesinin sonucuna göre kalan iki mücadelede çok daha avantajlı bir pozisyona gelebiliriz. Rusya 7 puanla lider, Macarlar 6 puanla bizim önümüzde. Bu iki takımın maçından beraberlik çıkması, şu an için daha çok işimize geliyor. B Ligi’nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar, bir alt lige yani C’ye düşecek. Lider olan takımlar bir sonraki Uluslar Ligi’nde A’da mücadele etme şansını elde edecek.

Play-Off’a katılım şansı var…

Gruplarda lider olmanın, 2022 Dünya Kupası için de ayrı bir önemi bulunuyor. 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’ni ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak bu turnuvanın eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek. Buradan da 3 takım, Katar’daki organizasyonun içinde olmaya çalışacak.

Grubumuzda liderlik maçı

Türkiye’nin de yer aldığı Uluslar Ligi grubunda Rusya- Macaristan karşılaşması da oynanacak. 7 puanlı lider Rusya ile 6 puanlı ikinci Macaristan arasında zirve kapışması yaşanacak. 21.45’te başlayacak mücadeleyi İngiliz Michael Oliver yönetecek. İki takım bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Ruslar, 1 kez berabere kaldığı rakibini 5 kez mağlup etti. Gruptaki ilk maçı da 3-2 yine Ruslar kazanmıştı.

Milli Takımımız, 583. defa sahaya çıkacak

Sırbistan ile UEFA Uluslar Ligi'nde karşılaşacak A Milli Takımımız, 583. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 97 yıllık tarihinde 310'u resmi, 272'si özel 582 maçta biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet aldı, 138 defa berabere kaldı, 223 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 767 gol atarken, kalesinde 828 gol gördü. Millilerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke millî takımıyla mücadele etti. Milliler, 582 karşılaşmanın 501'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Sırbistan, Türkiye maçını kafada bitirmiş!

Grubumuzda beklentilerin çok altında bir performans gösteren Sırbistan, ilk 3 maçında da galibiyet alamadı. Rusya’ya 3-1 yenilen, Türkiye ile sahasında golsüz berabere kalan Sırplar, son olarak da Macaristan’a tek golle mağlup olmuştu. Kadrosunda Avrupa’nın önemli takımlarında forma giyen yıldızları bulunduran rakipte, A Milli Takımımız ile oynanacak bu akşamki maç öncesinde tam 7 futbolcunun kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Onayı hocaları verdi

Alınan bilgiye göre Sırplar’da Dusan Tadic (Ajax), Luka Milivojevic (C.Palace), Emil Rockov (Fehervar FC), Marko Grujic (Liverpool), Strahinja Pavlovic (Monaco), Aleksandar Katai (Kızılyıldız) ve Sasa Zdjelar (Partizan) , Ay-Yıldızlılar’a karşı sahada olamayacak.

Son Macar maçında Tadic, Milivojevic ve Pavlovc ilk 11’de başlamıştı. Sırbistan kampından ayrılan oyuncuların kulüplerine erken dönmek için teknik direktör Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve tecrübeli hocanın da grupta iddialarının düşük olması sebebiyle buna onay verdiği konuşuluyor.

Şenol Güneş, A Milli Takım’la 67. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sırbistan ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 67. karşılaşmasına çıkacak. Milli Takım'ın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 47’si resmi, 19’u özel 66 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 66 maçta, 32 galibiyet, 18 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 98 gol attı, kalesinde 59 gole engel olamadı.

48. resmi maç

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 48. resmi maçına Sırbistan karşısında çıkacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 47 resmi maçın 27’sini kazandı, 9’unu yitirdi, 11’inde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 80 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 35 gol gördü.