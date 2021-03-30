Dünya Kupası elemelerine 2 muhteşem galibiyetle başlayan Türkiye 3. maçında Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Hollanda'yı 4-2 ve Norveç'i 3-0 ile geçen Ay-Yıldızlılar Letonya'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. Milliler, Letonya maçıyla birlikte 2022 Dünya Kupası grup elemelerinin ilk bölümünü tamamlayacak. Bundan sonra G Grubu’ndaki ikinci Milli mesaimiz, önümüzdeki Eylül ayında olacak. Ay- Yıldızlılar, 1 Eylül’de Karadağ, 4 Eylül’de Cebelitarık (d) ve 7 Eylül’de de Hollanda (d) ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş’in öğrencileri mayıs ayındaki 2 hazırlık maçıyla birlikte bu yaz düzenlenecek EURO 2020 finallerine odaklanacak.

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Türkiye - Letonya ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Çağlar, Ozan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Yusuf, Hakan, Kenan, Burak Yılmaz

Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis

Türkiye - Letonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Letonya maçı saat 21.45'te başladı. TRT 1 ve TRT Spor'dan şifresiz olarak ekranlara gelen 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Türkiye ile Letonya 7. randevuda

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip olacak. Milliler, Letonya ile yaptığı 4’ü resmi, 2’si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

İlk ve tek galibiyet 1924’te...

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924’te Riga’da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga’da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003’te İstanbul’da, BJK İnönü Stadı’nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya’ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013’te Almanya’nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye’nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti. 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 13 Ekim 2014’te Riga’da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa’dan geldi. 3 Eylül 2015’te Konya’da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.

2021 yılındaki üçüncü maç

A Milli Takım, Letonya karşılaşmasıyla 2021 yılındaki üçüncü maçına çıkacak. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart’ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul’da rakibini 4-2 yendi. Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya’da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Şenol Güneş, A Milli Takım’la 73. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Letonya ile oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 73. karşılaşmasına çıkacak. Milli Takım'ın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 52’si resmi, 20’si özel 72 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 72 maçta 35 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 113 gol attı, kalesinde 70 gole engel olamadı.

53. resmi maç

A Milli Takım, Letonya karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 53. resmi maçına çıkacak. Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 52 resmi maçın 30’unu kazandı, 10’unu yitirdi, 12’sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 92 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 45 gol gördü. A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.