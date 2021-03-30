Türkiye - Letonya maçı Canlı

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne harika başladı, önce bizimle birlikte grubun favorilerinden Hollanda'yı 4-2 devirdi ardından zorlu rakiplerden Norveç'i de 3-0'la geçti. İki kritik maçta tam 7 gol atan Ay- Yıldızlılar artık gözünü Letonya'ya çevirdi. Kırmızı-Beyazlılar'ın, Letonya ile geçmişe dönük kapanması gereken bir de hesabı var! 1924 yılında ilk kez karşılaştığımız Letonya'yı hazırlık mücadelesinde 3-1 devirdik, sonrasındaki rekabette galibiyet alamadık. Bordo-Beyazlılar, 2004 Avrupa Şampiyonası öncesinde ilk baraj maçında Ay-Yıldızlıları 1-0 yenmiş, rövanş da 2-2 sona erince turnuvaya Letonya'lılar gitmiş, biz bilet alamamıştık. Sonrasında Bordo-Beyazlılar'la oynadığımız 3 sınav da 2'si 1-1, diğeri de 3-3 olmak üzere beraberlikle tamamlanmıştı.









Türkiye - Letonya ilk 11'ler:

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Çağlar, Ozan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Yusuf, Hakan, Kenan, Burak Yılmaz

Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis





MAÇ BAŞLADI

1.dakikada A Milli Takım köşe vuruşu kazandı. Sağ kanattan Yusuf ortaladı savunma topu çıkardı

GOL! 2.dakikada A Milli Takım, Kenan Karaman ile 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahasına giren Kenan, sol ayağıyla net bir vuruş yaptı ve köşeden golümüzü attı

https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1376970701232541702

5.dakikada sol kanattan Caner geldi yerden ortasını savunma uzaklaştırdı

9.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı plase vuruşunu yaptı top kalecide kaldı

POZİSYON VERDİK! 12.dakikada sağ kanattan gelen ortaya uygun durumda Uldrikis kafayı vurdu şutu az farkla auta gitti

15.dakikada uygun durumda topu önüne alan Yusuf Yazıcı yerden vurdu şutu kalecide kaldı

18.dakikada kazanılan köşe vuruşunda arka direkte topu Çağlar aldı yerden bıraktı Ozan Tufan gelişine vurdu şutu üstten auta gitti

NET FIRSAT! 21.dakikada Hakan Çalhanoğlu ara pasını verdi, sol çaprazda topu alan Kenan Karaman düzgün vurdu ama şutu az farkla auta gitti

GOL İPTAL! 25.dakikada Letonya, Martin Oss ile skoru 1-1 yaptı ancak öncesinde Ozan Kabak'a yapılan faulü tespit den hakem golü iptal etti

DİREKTEN DÖNDÜ! 32.dakikada Caner Erkin ceza sahası dışından sert vurdu şutu üst direğe çarpıp çıktı

GOL! 33.dakikada A Milli Takım, Hakan Çalhanoğlu ile durumu 2-0 yaptı

























Maçtan notlar





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ŞENOL GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Norveç ile oynanan maçın 11’ine göre Letonya karşılaşmasında 2 değişiklik yaptı. Güneş, Kaan Ayhan’ın yerine Ozan Kabak’a, Umut Meraş’ın yerine ise Caner Erkin’e 11’de görev verdi.

Şenol Güneş, Letonya maçına şu 11’le çıktı: “Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz."

8 OYUNCU KADRODA YOK

A Milli Futbol Takımı’nda 8 futbolcu Letonya maçında görev alamadı. Ay-Yıldızlı ekipte; Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Emre Kılınç’ın yanı sıra Zeki Çelik, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare aday kadrodan çıkarıldı.

SEYİRCİ ALINMADI

A Milli Futbol Takımı ile Letonya arasında oynanan maça seyirci alınmadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamaya göre Atatürk Olimpiyat Stadı'nın kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacaktı. Ancak, dün yapılan açıklamada koronavirüs salgınının seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu, seyirci alınmamasının uygun olduğuna karar verdi.