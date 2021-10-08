A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç çok kritik bir maça çıkacak. G Grubu'nda Hollanda 13 puanla lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Norveç averajla 2. sırada yer alıyor. Türkiye ise 11 puanla 3. sırada bulunuyor. Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan Milli Takım , yeni hocası Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçında Norveç’i yenerek, iddiasını sürdürmek istiyor. Türkiye-Norveç maçının yanı sıra grupta bugün Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.

Türkiye G Grubu'nda kaçıncı sırada?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında A Milli Takımımız'ı 6-1 mağlup eden Hollanda, 7. haftaya lider girdi. Aynı puandaki Norveç ise averajla 2. basamakta yer alıyor. Grupta son 4 maçta sadece 1 galibiyet alan Türkiye ise 11 puanla 3. sırada yer alıyor. Liderlik şansı sürdürmek isteyen Ay Yıldızlılar'ın Norveç'i mağlup etmekten başka bir şey düşünmüyor.

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 13 puan

2- Norveç / 13 puan

3- Türkiye / 11 puan

4- Karadağ / 8 puan

5- Letonya / 5 puan

6- Cebelitarık / 0 puan

Türkiye fikstürü

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maç programı:

24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda / 4-2

27 Mart 2021: Norveç-Türkiye / 0-3

30 Mart 2021: Türkiye-Letonya / 3-3

1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ / 2-2

4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye / 0-3

7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye / 6-1

8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç

11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye

13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık

16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri formatı

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maç takvimi

1. Hafta: 24-25 Mart 2021

2. Hafta: 27-28 Mart 2021

3. Hafta: 30-31 Mart 2021

4. Hafta: 1-2 Eylül 2021

5. Hafta: 4-5 Eylül 2021

6. Hafta: 7-8 Eylül 2021

7. Hafta: 8-9 Ekim 2021

8. Hafta: 11-12 Ekim 2021

9. Hafta: 11-13 Kasım 2021

10. Hafta: 14-16 Kasım 2021

Play-Off: 24, 25, 28, 29 Mart 2022