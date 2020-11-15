Tuğberk Tanrıvermiş hocaya korona engeli
Bir dönem Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan ve 3 yıldır da İtalyan devi Roma'nın alt yapısında teknik direktörlük görevini üstlenen Tuğberk Tanrıvermiş, geçen sezon U15 Takımı ile 7 yıl sonra kulübüne hem lig hem de İtalya Kupası zaferi yaşatmıştı.
Bu sezon U16'nın başına geçen Tanrıvermiş'in öğrencileri, ligdeki ilk sınavlarında Reggina'yı 6-2 yendi. Ancak salgının artması sonrası lige ara verilmesi, genç hoca adına talihsizlik oldu. Şartlara göre ligin 26 Kasım'da yeniden başlaması planlanıyor.