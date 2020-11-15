Tuğberk Tanrıvermiş hocaya korona engeli

Bu sezon U16'nın başına geçen Tanrıvermiş'in öğrencileri, ligdeki ilk sınavlarında Reggina'yı 6-2 yendi. Ancak salgının artması sonrası lige ara verilmesi, genç hoca adına talihsizlik oldu. Şartlara göre ligin 26 Kasım'da yeniden başlaması planlanıyor.