Serie A'nın son şampiyonu Milan, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek adına kadrosunu güçlendirmek istiyor. Hücum hattına bir takviye yapmayı hedefleyen Milan'ın gündeminde Roma'nın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo bulunuyor.

Il Tiempo'ya göre Milan, Zaniolo transferi için Roma'ya 35 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir bonservis teklifi sundu. Fakat Roma, kulüple Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo için yapılan bu teklifi reddetti.

Başkent ekibi, 22 yaşındaki yıldızı için 60 milyon euro bonservis talep etmekte.