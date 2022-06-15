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Transfer haberi: Milan'ın Zaniolo teklifine ret

Serie A'nın son şampiyonu Milan, hücum hattına takviye yapmak isterken Roma'dan Nicolo Zaniolo için yaptıkları teklif, yetersiz görülerek reddedildi.

15 Haziran 2022, Çarşamba 09:33 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Milan'ın Zaniolo teklifine ret

Serie A'nın son şampiyonu Milan, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek adına kadrosunu güçlendirmek istiyor. Hücum hattına bir takviye yapmayı hedefleyen Milan'ın gündeminde Roma'nın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo bulunuyor. 

Il Tiempo'ya göre Milan, Zaniolo transferi için Roma'ya 35 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir bonservis teklifi sundu. Fakat Roma, kulüple Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Zaniolo için yapılan bu teklifi reddetti.

Başkent ekibi, 22 yaşındaki yıldızı için 60 milyon euro bonservis talep etmekte. 

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