Adana Demirspor, geçtiğimiz yaz olduğu gibi yine transfer dönemine hızlı girmiş durumda. Adana Demirspor'un Benfica'dan Adel Taarabt ile ilgilendiği belirtildi.

Africa Foot United'ın haberine göre Benfica ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Taarabt'ın Adana Demirspor'a transfer olması bekleniyor. Anlaşma sağlanması durumunda Faslı oyuncu, vatandaşı Younes Belhanda ile aynı takımda forma giyecek.

Bu sezon Benfica'da 42 maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu; 1 gol, 5 asistlik de skor katkısı sağladı.