Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme durdurulamıyor!

Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme, forma giydiği son 8 maçın 7’sinde skora direkt etki etti.

12 Mart 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un yıldızı Nwakaeme durdurulamıyor!

Nijeryalı oyuncu, Yeni Malatyaspor deplasmanında da maça damga vuran isimlerden biri oldu. 55. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skoru 3-1’e getiren 31 yaşındaki oyuncu, forma giydiği son 8 maçın 7’sinde skora direkt etki etti.

Bu süreçte Kayseri, Kasımpaşa (2 gol), Gençlerbirliği, Rize ve Yeni Malatya filelerini havalandırıp 6 kez gol sevinci yaşayan Nwakaeme, Konya, Kasımpaşa, Sivas ve Rize karşılaşmalarında ise gollerin hazırlanışına katkıda bulunmuştu.

Dün ligde 10. golünü atan Nwakaeme iki sezon üst üste çift haneli rakamlara ulaşan 4 isimden biri oldu. Trabzonsporlu oyuncu, Burak Yılmaz, Vedat Muriç ve Papiss Cisse ile 10 gol barajını yakalamış oldu.

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