Savunma için oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor’da transfer listesinin ilk sıralarında Göztepeli Alpaslan Öztürk yer alıyordu. Bir süredir 26 yaşındaki futbolcu için girişimler devam ederken temasların hız kazandığı öğrenildi.

Bordo-Mavililer’in, Ivanildo Fernandes ile yolların ayrılacak olması nedeniyle tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Alpaslan’ın, ön libero ve sağ bekte de görev yapabilmesi nedeniyle teknik direktör Hüseyin Çimşir’in de bu ismi istediği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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