Trabzonspor'da son dakika Alpaslan Öztürk gelişmesi

Ivanildo Fernandes ile yolların ayıracak olan Trabzonspor, Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk için temaslarını hızlandırdı.

18 Ocak 2020, Cumartesi 06:01 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da son dakika Alpaslan Öztürk gelişmesi

Savunma için oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor’da transfer listesinin ilk sıralarında Göztepeli Alpaslan Öztürk yer alıyordu. Bir süredir 26 yaşındaki futbolcu için girişimler devam ederken temasların hız kazandığı öğrenildi.

Bordo-Mavililer’in, Ivanildo Fernandes ile yolların ayrılacak olması nedeniyle tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü bildirildi. Alpaslan’ın, ön libero ve sağ bekte de görev yapabilmesi nedeniyle teknik direktör Hüseyin Çimşir’in de bu ismi istediği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

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