Trabzonspor'un aldığı futbolcular Flavio, Marlon, Plaza ve Trondsen'in kendilerine ve bonservislerine ödenen paralarla harcama limitine neredeyse ulaşıldı. Oyuncuların toplam maaşının şu an 116 milyon TL civarında olduğu öğrenilirken, bonservis bedelleri de 26 milyon TL'yi buldu. Toplamda ise Fırtına'nın kasasından 142 milyon TL çıktı. Yüzde 15'i aşması durumunda limit 152 milyon TL olacak. Yani Trabzon'un yaklaşık 2 milyon Euro'luk bütçesi kaldı.

GÖZDEN ÇIKARILDILAR

Bu nedenle kadrodaki bazı oyuncuları göndermek isteyen bordo-mavililer, yeni bir harcama limitine ulaşmak istiyor. Trabzonspor'un göndermeyi düşündüğü Guilherme 1 milyon 100, Hosseini 600 ve Da Costa 450 bin Euro kazanıyor. Üç oyuncuyla da yolların ayrılması durumunda 2 milyon 150 bin Euro daha ek harcama limiti oluşacak. (Sabah)