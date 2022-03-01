Trabzonspor'a yenilen dağılıyor!
25. haftada Bordo-Mavililer’e mağlup olan en yakın takipçisi Konyaspor, üst üste 4 maçtır ligde kazanamıyor ve puan farkı tam 17’ye çıktı. Benzer senaryoyu Trabzonspor’a yenilen Fenerbahçe ile Beşiktaş da yaşamıştı. İşte detaylar...
Trabzonspor ’un ligdeki en yakın takipçisi Konyaspor, 25. haftada Akyazı’da aldığı 2-1’lik yenilgiden sonra adeta dağıldı. O karşılaşmaya, 1 maçı eksik çıkan Yeşil-Beyazlılar, kazanıp farkı 6’ya indirmek istiyordu. Ancak Fırtına rakibini yıktı ve Konyaspor, erteleme maçı dahil üst üste oynadığı son 4 lig mücadelesini kazanamadı. Trabzonspor maçı öncesi ligde toplam 3 yenilgisi bulunan İlhan Palut’un ekibi, son 4 müsabakada 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Fark tam 17 puana yükseldi. Benzer senaryoyu Fenerbahçe ile Beşiktaş da yaşadı.
3 maç kazanamadılar
9. haftaya lider başlayan Kanarya, Akyazı’da Trabzonspor’a mağlup olduktan sonraki 3 maçta 1 puan alabilmiş ve ilk 4 sıranın dışına çıkmıştı. Beşiktaş ise 12. haftada son dakika golüyle Karadeniz ekibine yenilmesinin ardından 3 lig karşılaşmasında 1 puan toplayabildi.
Aslıhan Çil