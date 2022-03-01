Trabzonspor ’un ligdeki en yakın takipçisi Konyaspor, 25. haftada Akyazı’da aldığı 2-1’lik yenilgiden sonra adeta dağıldı. O karşılaşmaya, 1 maçı eksik çıkan Yeşil-Beyazlılar, kazanıp farkı 6’ya indirmek istiyordu. Ancak Fırtına rakibini yıktı ve Konyaspor, erteleme maçı dahil üst üste oynadığı son 4 lig mücadelesini kazanamadı. Trabzonspor maçı öncesi ligde toplam 3 yenilgisi bulunan İlhan Palut’un ekibi, son 4 müsabakada 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Fark tam 17 puana yükseldi. Benzer senaryoyu Fenerbahçe ile Beşiktaş da yaşadı.

3 maç kazanamadılar

9. haftaya lider başlayan Kanarya, Akyazı’da Trabzonspor’a mağlup olduktan sonraki 3 maçta 1 puan alabilmiş ve ilk 4 sıranın dışına çıkmıştı. Beşiktaş ise 12. haftada son dakika golüyle Karadeniz ekibine yenilmesinin ardından 3 lig karşılaşmasında 1 puan toplayabildi.

Aslıhan Çil



